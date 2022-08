Ahogy felkelti a gyerekekben az érdeklődést, a kíváncsiságot a fiatal, agilis közművelődési szakember, úgy a mi tekintetünk is megakadt egy bejegyzésén, amikor egy újabb bakancslistás felhívást tett közzé.

– Ebben az évben ki tudtam csalni a kisdiákokat különböző programokkal a suliból, partnerek voltak ebben a pedagógusok is. Arra törekszem, hogy szeptemberben ott folytathassuk, együtt, ahol a tanév végén abbahagytuk. Nem szeretném, ha a vakáció heteiben elfelejtenének. Ezért kitaláltam egy 27 felhívásból álló nyári listát.

Kínáltam piaclátogatást, kavicsfestést, ugrókötelezést és egyéb elfoglaltságokat a nyári hónapokra is a gyerekeknek. Nincs megállás!

A felolvasó délutánon a gyerekek kedvenc regényeikből egy-egy részletet osztottak meg a többiekkel, de volt éjszakai csillagnézés, mezítlábas séta, buborékfújás, játékok csereberéje. És jönnek! És működik. Jönnek hozzám a kisiskolások. Egyébként rájuk alapozok, mert nagyon nyitottak, motiválhatók. Ráadásul ez az első év, hogy az önkormányzattal karöltve pályáztunk és nyertünk. Szervezhettünk tehát Erzsébet-tábort a községünkben, 20 gyermeknek kínáltunk tartalmas elfoglaltságot egy héten át – sorolta Nóra lelkesen. Önismereti és társasjátékokkal, majd önvédelmi bemutatóval, kézműveskedéssel, Gyulaváriba kirándulással lepték meg a táborozókat, akik között volt több kisdombegyházi gyermek is.

– Nagyon szeretném, ha az általános iskola alsósai megszoknák, hogy a művelődési házba érdemes betérni, itt mindig van s lesz kedvükre való program. Érezzék, hogy ide nem ciki bejönni Nórit felkeresni. Úgy érzem, jó úton járok. Már a víz világnapjára hirdetett rajzpályázatra is jelentkeztek, majd a madarak fák napján öleltünk fákat. Ezek mind-mind nulla forintos ráfordítással is működő projektek voltak – tette hozzá.

Ahogy Nórához nem ciki bemenni a művelődési házba, Nóra se tartja cikinek, hogy bevették őt a nyugdíjas klub tagjai közé. Szeretne velük is közös programokban gondolkodni. Ahogy a kismamákkal, akiknek baba-mama klubot indított. Most egy táncházra is pályázik és reménykedik, forrást nyer újabb elképzeléséhez.

Sétálva, tekerve csapatot építenek

A faluban sétaprogramot is hirdetett júniusra és júliusra Dohorné Nagy Nóra közművelődési munkatárs. Olyan jól sikerültek az alkalmak, hogy a résztvevők kezdeményezésére bringázni is mennek. A jó csapatban, élményt nyújtva egymásnak, közösségük lakóinak tervezik, szervezik a folytatást.