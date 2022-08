Szentes/Békés megye Az alapítvány dolgozói a Szegedi Vadasparkkal összhangban végzik a munkájukat Csongrád-Csanád és Békés megye területén. Nagy Tímea, az alapítvány elnöke kiemelte, Békéscsaba önkormányzatának a támogatásával, Szarvas Péter polgármester és Bacsa Vendel jegyző partnerségével korrekt munkakapcsolat alakult ki. A megyeszékhelyről ugyanis hetente öt-tíz sérült eset, vagy árva egyed kerül hozzájuk.

Van olyan nap, amikor három mentésük is van

– Sajnos van olyan nap, amikor akár három mentésünk is van és ez csak Békéscsaba városát érinti – emelte ki példás, jó együttműködésüket a megyeszékhely vezetésével a civilek vezetője.

A mentőközponttal egyébként nagyon sok állatvédő került s kerül kapcsolatba. Erőn felül végzik áldásos munkájukat, segítenek a bajba jutott kis állatokon, madarakon.

Orosházáról nem beteg, hanem egy rámenős, egy presszó vendégeinek az ínyencségeit kéregető, elfogadó, emberhez szokott és szokatlan magatartást tanúsító varjúnak az elhelyezését kérték a vendéglátóhely üzemeltetői. Így került Szentesre a híressé vált Béla. A rácsok mögött, karanténja idején se szeppent meg. Sőt! Nem viselkedett dolmányos varjúhoz illendően. Erről is az alapítvány elnöke mesélt hírportálunknak.

A tótkomlósi tűzoltók megmentettek egy gólyafiókát



– Bevallom, magam se hittem a Bélával történteket, amíg meg nem tapasztaltam. Ahogy minden befogadott egyed kötelező karanténba kerül, így Orosházi Béla sem úszta ezt meg. Nem tetszett neki, azt láttuk. Sőt! Nem volt hajlandó elfogadni a madaraknak való eleséget, neki a sült krumpli, a spagetti kellett volna. Nemtetszését is tudtunkra adta: felfordított a tányérját. Nem volt hajlandó elfogadni a neki való eleséget. Eltelt bő egy hét, mire hatni kezdett az átszoktatás, vagy nevezzük átnevelésnek és csipegetni kezdte a madáreleséget. A visszavadításnak ez is egy lépcsőfoka – hiszen a természetben nem presszóba járnak a varjak ebédelni! Béla egyébként napjainkban már a nagy röpdében tölti napjait a többi, visszavadításra váró varjak között.

Egy eleki szarkának a látása nem az igazi

Az alapítvány elnökétől hallottunk más, ennél szomorúbb esetekről is: Elekről például szarka szorult a segítségükre, a látásával van probléma. A szakemberek igyekeztek mindent elkövetni, hogy rendeződjön állapota. Gyuláról is érkezett segítségkérés: a nagy hőség és a táplálék hiánya miatt, szinte kiszédült a fészekből a fokozottan védett fehér gólya fiókája. A madarat, a kiszáradás határán, a tűző nap miatt sajnos hőguta közeli állapotban találták meg. És egy újabb szomorú, de boldogságos történet Békés megyéből, két állatbarát kislánynak köszönhetően: elütött egy autós egy őzsutát, a sofőr elhajtott. A sérült állat az úttesten, a forró aszfalton feküdt. Az ott lakó két kislány Mandulának nevezte el és sietett az állat segítségére. Mandula él, igaz a lába eltört. Műteni kellett. Csak és kizárólag az állatszerető embereknek köszönheti az életét.

Tótkomlósi fészekben felakadt egy gólyagyerek

Egy tótkomlósi eset kapcsán is van sikertörténete az állomásnak. Az alapítvány beszámolója szerint igazi csapatmunka zajlott egy fokozottan védett fehér gólya fiókájának a megmentéséért a városban. Zsura Zoltán polgármester és a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai megmentették a bajba került, fokozottan védett madár életét.

– Bejelentést kaptunk, hogy Tótkomlóson egy fokozottan védett fehér gólyagyerek a fészekben felakadt. A polgármesterrel felvettük a kapcsolatot, aki azonnali segítséget ígért. Harminc perc alatt jelentkeztek a helyi tűzoltók, akik megmentették a madarat és vállalták a fióka beszállítását. Az alapítvány elnökeként nagyon köszönöm azt az emberfeletti munkát, amit nap mint nap végeznek, s e mellett egy madár életén is segítettek. A fióka a körülményekhez képest jól van, nincs törése, legyengült a madár – tette hozzá Nagy Tímea.

Napjainkban sajnos ezek nem egyedi esetek: a madárvilágot is sújtja az aszályos időjárás, a kevés táplálék miatt erőtlenek, alultápláltak az egyedek.

– Csökkentek a vízfelületek, megjelentek a baktériumok, napjainkban például több, botulizmussal fertőzött sirály és gém került hozzánk lebénulva, nagyon rossz állapotban. Napi küzdelmeinkről nagyon sokat tudnék mesélni – fogalmazott bokros teendői mellett az alapítvány elnöke, aki az egyre több, fészekből kiugró, vagy szárnypróbálgatás közben a földre zuhanó gólyáról ismer történeteket.

Naponta vannak tanóráik, folytatják az oktatást

– A szárazság, a táplálékhiány, az éhínség már a fészekben jelen van. A magasban, a 40 Celsius fokos hőségben éhezve legyengülnek. Kiugranak a fészekből, emiatt sokan láb- és szárnytörést szenvednek. Hőguta közeli állapotukon azonnal segítenünk kell, ami nekünk is nehézséget okozott eddig, mert nem volt a kezelőnkben klíma, hogy a madarak testhőmérsékletét visszahűtsük. Sajnos két gólyát elveszítettünk. Annyi a jó hírem: összefogással, civilek és vállalkozók támogatásával beszereztünk azóta klímákat. Ezáltal a madarak és állatok mentését, kezelését biztosító helyiség hűtését és télen a fűtését is megoldhatjuk. Munkánkhoz azonban nem csak erre volt szükség. Mi is küzdünk és már most félünk a téli rezsiáraktól. Mondhatnám azt is: a bezárás is megfordult a fejemben, de télen is sok a sérült állat. Őket el kell látnunk és naponta vannak tanóráink, az oktatást szeretnénk folytatni. Szeptembertől érkeznek az óvodások, az iskolások. Azért, hogy a gyermekcsoportokat tudjunk ősszel s télen is fogadni, a 60 perces órákat megtarthassuk a felelős állattartásról, a természetvédelemről, környezetismeretből, állat- és madártartanból, ahhoz az épület falazatát, udvar felőli részen szigetelni kellene, valamint a tetőfödém fedését is el kellene végezni.

Alapítványunk támogatásokból tartja fenn magát, nekünk 2023-tól jár az 1 százalék. Az anyagi tartalékainkat lassan feléljük. Takarmányhiánnyal is küzdünk (kukorica, búza, árpa, dara). Szárító üzemek, vállalkozók, magánszemélyek segítségében bízunk. Amikor ők bennünket segítenek, akkor segítik általunk a természetben élő egyedeket, valamint azt az oktató munkát, amit a gyermekekért végzünk, hogy a felnövekvő nemzedék természet- és környezettisztelővé váljon – fűzte hozzá működésük sikeres folytatásának reményében az alapítvány elnöke.