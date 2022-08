A Munkácsy Emlékháznak otthont adó Steiner-Omaszta-kúriát a 19. század közepén építtette Steiner Jakab, a település egyik legtehetősebb polgára, akinek a felesége Munkácsy Mihály nagynénje volt. Miután a gyerekek árván maradtak, Mihály nagybátyjához, Reök Istvánhoz került a Baross utcára, testvére, Gizella pedig Steinerékhez. A kis Munkácsy első csabai éjszakáját a kúriában töltötte, emléíkezett is, hogy sok kocsi, az istállóban pedig hat ló volt.

Az 1852-es betyártámadást a helyszínen élte meg Mihály, a banditák bántották a nagynénjét, aki nem sokkal később elhunyt. Steiner Jakab pedig 1854-ben eladta a kúriát az Omasztáknak, akik a 20. század közepéig, az államosításig laktak benne. Az épület 1994 óta működik emlékházként, pár napon belül pedig vadonatúj kiállítással nyílik meg újra a látogatók előtt.

Egykor iparvágány futott a mai szoborsétány helyén, amelynek ötlete – hogy állítsanak emléket a város és az ország nagyjainak – 1970-ben merült fel, és 1975-ben adták át kilenc alkotással, Áchim L. Andrástól Kodályig, Bartókig. Munkácsy Mihály szobrát Vilt Tibor készítette. A sor később bővült a múzsával, pár éve pedig a kacsacsaláddal.

A múzeum épületét 1910-ben kezdték építeni Wagner József tervei alapján – addig a műtárgyakat a mai evangélikus gimnáziumban tárolták –, és bár a munkálatok 1912-ben véget értek, 1914-ben adták át. Az igazi múzeumi tevékenység a 30-as években kezdődött, és az intézmény 1951-ben vette fel Munkácsy Mihály nevét. Az előtte álló mellszobrot 1958-ban alkotta Borsos Miklós, a lépcsőn álló egészalakost, Boros Péter művét pedig tavaly adták át.

A településen az első hidak fahidak voltak, ezek egyike volt az, ami a Széchenyi és a Gyulai utakat köti össze és 2014 óta a festőfejedelem nevét viseli. Az asztalosinas Munkácsy Mihályt és társait megbízták azzal 1857-ben, hogy fessék le sárgára. Munka közben pont szembetalálkozott titkolt szerelmével, Bartóky Ilonával, aki nem fogadta a köszönését. Mivel az Élővíz-csatorna ezen része kedvelt fürdőhely volt akkoriban, az asztalosinas is itt mártózott meg társaival, és éppen meztelen volt, amikor szembejött egy lánycsapat – köztük Bartóky Ilonával. Így rövid időn belül két alkalommal is megszégyenült előtte.

A Gőzmalom tér 1988-ban kapta a nevét a malomról, egyik nevezetessége a kisvonat, azaz a turisztikai főpályaudvar. Az István malom 1851-ben épült, a termelés rá két évre indult be. Abban az időben még nem volt akkora, mint most, később bővítették, fejlesztették. 2005-ben zárt be, és három éve gyulladt ki – nem először, hiszen 1915-ben lisztpor-robbanás miatt két hétig égett.