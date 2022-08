A szakember szerint hiú ember lehetett a császár, az örök létről gondolkodott, és rendkívül fiatalon hozzálátott a síremlék elkészítéséhez, amelyet 39 éven át építettek. Ez lett az a két hatalmas domb, ahol 1974-ben rábukkantak a leletekre. Az egyik dombban található a császári sír – amely a mai napig érintetlen, ugyanis a kínaiak szerint még nem áll rendelkezésre a szükséges technológia, hogy megfelelően feltárhassák, talán majd 2050 körül –, a másikban pedig az agyaghadsereg.

A terrakotta hadsereges dombban négy termet találtak, de csak háromban vannak katonák, összesen mintegy 8-10 ezer, és eddig másfél kamrát tártak fel. A szobrokat egy séma alapján készítették anno. A karokat, a lábakat, a törzseket szinte futószalagszerűen gyártották, a fejeket azonban nem, azok mindegyike egyedi. A hadseregen több ezren dolgoztak éveken át, de a fejekre specializálódott szobrászok mintegy hatvanan lehettek, akik tíz-tizenkét éven keresztül ténykedtek.

Mindegyik szobor festett volt

Bár most az agyaghadsereg szürke, dr. Felföldi Szabolcs kiemelte, hogy mindegyik szobor festett volt, nem is akárhogyan. Azonban amikor felnyitották a kamrákat, az oxidáció hatására percek alatt lepergett róluk a festék. A szakember hozzátette: az, hogy a szobor milyen magas, arra utal, hogy tisztről vagy közkatonáról van-e szó. A társadalmi státuszt jelezte az is, hogy viselt-e páncélt. Az pedig bőrből készült, ugyanis, ha megfelelően kezelik, ugyanolyan kemény, mint a fém, ráadásul nem is rozsdásodik.