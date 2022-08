Barta István Zoltán a huszonnégy évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban elmondta, 1998-ban ünnepelték Békés újbóli várossá nyilvánításának huszonötödik évfordulóját.

– Mivel egy évben 365 nap van, ezért 365-ször huszonöt, vagyis 9125 darab madzagot kötöttek össze akkor a város lakói – emlékezett vissza a történtekre Barta István Zoltán. – Településünk lakossága akkor 20 ezer felett volt, így szinte a félváros benne volt a madzagok összekötésében, amelyek hossza meghaladta az öt kilométert.

Fotós: Für Henrik

Április 15-én a református templom harangszója mellett Vozár Attila ultramaratonista vezetésével körbekerítették Békés óvárosi részét, és jelen volt Kecán Ildikó szépségkirálynő is. Ekkor, illetve ezután indult el a Madzagfalvi Napok története.

Az ötlettel kapcsolatban Barta István Zoltán kiemelte, korábban járt az Egyesült Államokban, Pennsylvania-ban, ahol látott egy törött harangot, amelyről számos mendemondát meséltek.

– Ekkor villant be, hogy Békésnek is vannak nagyszerű legendái, például a madzaggal kapcsolatban, amit érdemes felidézni – fogalmazott.

Pénteken az 1998-as történelmi madzag került a körforgalomba. Barta István Zoltán elmondta, fontos céljának tekinti, hogy felállítson egy prevenciós központot, amely az egészségmegőrzést, a megelőzést szolgálja majd.

Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere avató beszédében hangsúlyozta, a madzag vitathatatlanul és visszavonhatatlanul a város egyik legfontosabb jelképe.

– A hozzákapcsolódó meseszerű legenda mögött felsejlik a valóság, Békés múltja és a településre jellemző számos érték – tette hozzá. Mint kifejtette, őseik szinte mindent a madzag segítségével javítottak meg.

Fotós: Für Henrik

– Nem is csoda, hogy úgy tartották, a békési emberek zsebében mindig ott van egy darab madzag. A madzag tehát jelképezi a békési emberek kretavitását, leleményességét, problémamegoldó képességét, s a most átadott emlékmű ezt is szimbolizálja majd, de talán ennél többet is – hangsúlyozta. Kitért arra, hogy Barta István Zoltán 1998-as ötlete nyomán hamarosan megszülettek a Madzagfalvi Napok, amelyet idén már huszonnegyedik alkalommal szervezhettek meg.