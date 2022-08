Závoda Ferenc beszámolójából kiderült, Szarvas testvérvárosai közé tartozik többek között a szlovákiai Poprád és Malacky, a romániai Szentegyháza, Barót és Szilágysomlyó, valamint a kínai Vuhszi. Legutóbb Baróton jártak egy küldöttséggel a helyi bányásznapon.

Itt egy hatalmas, ötezer fős bánya működött egykor, ahol szinte a település összes tagja dolgozott, és ezt szeretnék újra megnyitni a jelenlegi energiaproblémák miatt.

Hozzátette, az ilyen küldöttségi utakon minden alkalommal érdeklődik a gazdák iránt is, hiszen ő maga is gazdaember.

Most például egyik fő témájuk az aszály, ami ugyan szinte mindenkit érint, de másként.

Kovászna megyében például még lábon áll a búza és a kukorica is sokkal szebb, mint Szarvas környékén. Baróton továbbá a biogáz üzem is szóba került a találkozón, amivel kapcsolatban tanácsokat kértek tőlük, hiszen Szarvason települt Magyarországon az első ezek közül, és most testvérvárosuk is szeretne egy ilyen létesítményt. Emellett a jövedelmezőbb növények – például a napraforgó és szója – ültetési lehetőségeiről is egyeztettek. A képviselő elmondta, Baróttal egyébként onnan ered a kapcsolatuk, hogy egy 26 évvel ezelőtti magyarországi vadászati túrán lerobbant autójuk, és Szarvasról kaptak segítséget.

Szentegyházáról Závoda Ferenc elárulta, kapcsolatuk szintén egy szerencsétlen esetből ered, hiszen egy ottani autó balesetezett Szarvason, amelynek egyik utasa elhunyt.

Itt szintén a szarvasiak nyújtottak segítséget a hazaszállításban, illetve a hatósági ügyintézésben is.

A baleset helyszínén egy kopjafát is állítottak. Szentegyházával azóta civilként is szoros barátságot ápolnak, illetve egymás ünnepeire, városnapjaira is eljárnak. Hozzátette, ez annak is köszönhető, hogy tevékenykedik ott egy hozzá hasonló lelkületű ember, Katona Csaba, aki szívén viseli a két város közötti civil együttműködést, főként a gasztronómia terén.

A következő találkozójuk pedig a szentegyházi Őszi Hadjáraton lesz, ahová mintegy 120 szarvasi érkezik majd október 8-án. Ez lényegében egy testvérvárosi rendezvény, amelynek keretében székely szekerekkel, lovakkal, legtöbben huszárnak öltözve, énekszóval és zenekarokkal járják be azt a területet – korábban 60 kilométeren –, amelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeznek. Ezen a vonalon olyan falvakban jártak az elmúlt években, ahol a huszárokat és a magyar zászlót látva megkönnyezték őket a helyiek. Megható volt még, amikor az egyik településen előszedtek egy olyan zászlót az egyik padlásról, amit valaki még 1848-ban rejtett el a szarufák közé. Az eseményen a régi toborzást is eljátsszák, a táncokkal együtt, majd este huszárbált tartanak.

Példaként említette Závoda Ferenc a testvértelepüléseikhez fűződő gazdasági kapcsolatokról, hogy a Gallicoop Zrt. Szentegyházán telepített pulykafarmot, ahol szarvasi szárnyasokat nevelnek.

Végül elmondta, ő maga sajnos nem jutott el még Szarvas minden testvérvárosába, így Malacky-ba sem, de az ottani, szarvasi gyökerekkel rendelkező Korbely családdal időközben így is jó kapcsolatot alakított ki. Popráddal pedig elsősorban a szlovák nyelv miatt barátkoztak össze, az első szál itt Ezüstszőlőre fut vissza, ahová a poprádi Liska Pál házasodott. Ide nemrég Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző látogatott el. Végül a kínai Vuhsziról kifejtette, ott Babák Mihály járt, és velük főként ő tartja a kapcsolatot is, ami ismeretei szerint gazdasági érdekek nyomán szövődött.