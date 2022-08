Az estet a napjainkban is népszerű Unique együttes fellépése zárta. Emellett a jelenlévők kiegészítő programokon ugyancsak részt vehettek, volt kézműves foglalkozás Diószegi Eszter grafikusművésszel, miközben a muzeális gyűjtemény pincéjében kialakított szabadulószoba ismét sokaknak tartogatott különleges kalandot. Miénk itt a tér! címmel virtuális és társasjátékok, csocsó és pingpong is elérhetőek voltak. Emellett helyi kézművesek mutatták be portékáikat, valamint slambucot és mákos gubát is kóstolhattak a látogatók.