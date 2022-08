Tímár Valéria, a csabai Tímárker Papír-Írószer Bolt egyik tulajdonosa elmondta, az utolsó nagy roham még várat magára üzletükben annak ellenére is, hogy már augusztus második felében járunk már. Eddig inkább az alsó tagozatos gyerekeknek vásároltak be, azok közül is főként a leendő elsősöknek, ám a felsős, illetve középiskolás diákokkal általában a tanév előtti utolsó napokban érkeznek meg a szülők.

Elárulta, a tanszervásárlási szokások mondhatni vegyesek a családok között, hiszen van olyan, aki egyszerre megvesz mindent a listáról, míg mások – az előző évekhez képest jóval többen – két-három részre osztják azt. Sokan döntenek úgy idén, hogy megnézik a gyerekek tavalyi eszközeit, és ami még használható, abból nem vesznek újat. Az arányok szerint nagyjából 70 százalék, aki minden eszközt betesz a kosarába, 30 pedig csak azt, amit „muszáj”.

Az áremelkedésről Tímár Valéria kifejtette, az nem csupán a papírt érinti, hanem a tanszerekre is jócskán kiterjed. Idén a legtöbb termék 20-25 százalékkal kerül többe, mint tavaly. Itt megjegyezte, ez azért is érintheti rosszul a családokat, mivel az utóbbi mintegy tíz évben mondhatni nem drágultak a tanszerek, vagy csak csekély mértékben. Elmondta, egy adott vízfesték például évekig 600 forintba került, míg ebben az évben már 780 forintért tudják adni. Ennek oka főleg az, hogy a legtöbb áru import, így nagyban befolyásolja az árat az euró-forint árfolyam.

Hozzátette, az egyik békéscsabai iskolának már régóta ők állítják össze az elsősök tanszerkészletét az iskolatáskán és tolltartón kívül, aminek végösszege idén 15 ezer 800 forint lett. Esetükben a tanítók a közép árkategóriából, de a már jó minőségű termékekből állították össze a listát. Ebben például nincs pasztellkréta, ami önmagában csak 3900 forint körül kapható, de akad olyan intézmény, amiben ezt kérik a diákoknak. Végül elmondta, az áremelkedés ellenére a választék megmaradt, így minden termékből van olcsó, közép és magas árkategóriába tartozó is, így mindenki tud válogatni a pénztárcájához mérten.

A szarvasi Zsapír Bt. tulajdonosától, Zsapka Györgynétől megtudtuk, idén is az átlagos időszakban, az augusztusi fizetés után érkeznek hozzájuk a családok tanszert vásárolni. Ez főként az egy gyermekes családokat jelenti, lévén a nagycsaládosok már júniusban és júliusban is megfordultak náluk, hogy kihúzzanak néhány tételt a listáról. Az igazi nagy roham viszont az augusztus 20-a utáni napokra várható, és másfél-két hétig tart.