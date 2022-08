A község polgármestere elmondta, a munkálatok során 380 méteres szakaszon hozták helyre az utcát, ami több szempontból is jelentős lépésnek számít.

– Egyrészt egy újabb utca rekonstrukciója valósult meg, másrészt ez volt az utolsó olyan belterületi utunk, amely még nem rendelkezett útalappal sem, így különösen kedvezőtlen, esős időben nagyon nehézkes volt rajta a közlekedés – fogalmazott a polgármester. Kürti Sándor kitért arra, hogy néhány évvel ezelőtt még kifejezetten sok rossz út volt a településen.

– Jogos lakossági igény fogalmazódott meg ezek felújítására, így minden évben történt egy-egy jelentősebb beruházás pályázati források, illetve esetenként önkormányzati önerő segítségével – tette hozzá.

Mint kiemelte, minden esetben együttműködtek dr. Kovács Józseffel, a körzet országgyűlési képviselőjével, aki segítette a beruházások megvalósulását. Tavaly a Belügyminisztérium 20 millió forintos támogatása és 3,8 millió forintos saját forrás mellett felújították az Arany János utca Dózsa György utca és Táncsics utca közötti szakaszát, és szintén történt fejlesztés a Petőfi utcában.

– A közlekedési infrastruktúra, az utak a járdák állapota nagyon fontos tényezőnek számító a népesség-megtartó erő szempontjából is. Nagyon fontos, hogy az itt élők számára a legjobb életminőséget biztosítsuk, ahogy az is, hogy a Tarhost a más településeken élők számára is vonzóvá tegyük – hangsúlyozta.

– Ezért is igyekszünk folyamatosan fejleszteni, aminek lényeges része az utak, utcák, járdák felújítása. Fiataljaink közül egyre több itt, helyben képzelik el a jövőt, és más településekről is többen választják Tarhost lakóhelyükként.

Kürti Sándor elmondta, hamarosan elkezdődik egy jelentős külterületi út felújítása is, amely elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók számára jelent majd jelentős könnyebbséget, és természetesen gondolkodnak további újabb járda- és útfejlesztésekben is.