Nyáron fokozottan törekedni kell a higiénés konyhai alapszabályok betartására. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ­(Nébih) tanácsai szerint a nyers húst az összes többi élelmiszertől elkülönítve készítsük elő, mossuk, daraboljuk. A szeleteléséhez tartsunk külön vágódeszkát és kést. A nyers hússal érintkezett eszközöket mindig azonnal mossuk el meleg, mosogatószeres vízben. Mindezek azért fontosak, mert a nyers húson bármikor előfordulhat egészségre ártalmas baktérium, akár szalmonella is - olvasható a bama.hu összeállításában.

Fontos, hogy a zöldséget, gyümölcsöt alaposan mossuk meg – javasolt két percig tiszta vízben áztatni, aztán szűrőedényben erős vízsugárral átmosni. Így eltávolíthatók a rovarok, a földes szennyeződés, illetve a növényvédő szer maradéka is.

– Nyáron kiemelten fontos, hogy tiszta konyhában, tiszta eszközökkel dolgozzunk – hangsúlyozzák a szakemberek. Az ételkészítés egyes fázisai között alaposan mossunk kezet, a megmaradt ételt pedig minél hamarabb hűtsük le – néhány órányi szobahőmérsékleten való tárolás már veszélyes lehet.

Felhasználás előtt mindig forrósítsuk át újra az ételt, így az ételmaradékban esetleg felszaporodott baktériumok elpusztulnak!

– Az élelmiszerek tárolása is fokozott figyelmet igényel a nyári időszakban – figyelmeztet a Nébih. A hűtendő termékeket hűtőszekrénybe, hűtést nem igénylőket jól szellőző, hűvös helyre kell tenni. Akkor hatásos a hűtés, ha a húsokat, tejet 5 Celsius-fok alatt tudjuk tárolni, a zöldségek, gyümölcsök számára ennél magasabb, 10-15 Celsius-fok az előnyös. A nyers darált húst a vásárlás napján célszerű elkészíteni, mert minél tovább tároljuk, annál veszélyesebb lehet.

A Nébih ajánlása szerint fontos az is, hogy a hűtőbe a termékeket úgy tegyük, hogy egymást ne szennyezhessék. A tojást is elkülönítve tároljuk, de előre megmosni nem kell, és nem is javasolt, elegendő ezt felhasználás előtt közvetlenül megtenni.

A grillezésnél is fontos a tisztaság

A nyár a grillezés szezonja – a szabad tűzön sütött ételek készítésekor is fontos betartani néhány alapvető szabályt. Az alapanyagokat megbízható helyen szerezzük be, és azok minősége is megfelelő legyen – ez a legfontosabb. Ha mélyhűtött húst használunk, az hűtőszekrényben előzőleg teljesen fel kell, hogy engedjen, így grillezéskor a belseje is alaposan át tud sülni. A húst szeleteljük közel azonos méretűre, nem túl vastagon, így a rácson egy időben elhelyezett szeletek nemcsak alaposan átsülnek, de azonos idő alatt is készülnek el. A grillezni kívánt alapanyagot mindig csak közvetlenül a felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből. Az előkészítő műveleteket – mint például a saláták mosása, szeletelése, öntetek készítése – célszerű a konyhában végezni, nem pedig a szabadban. Nagyon fontos, hogy a készétel mindig tiszta tányérra kerüljön, a nyers alapanyagokkal, az azokhoz használt edényekkel, eszközökkel semmiképp ne érintkezzen. A kitálalt ételeket legyektől, egyéb rovaroktól letakarással kell védeni.