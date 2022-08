A helyi választási bizottság határozata alapján eredményes lett az időközi választás – ismertette dr. Burai Mihály orosházi jegyző, a helyi választási iroda vezetője. A függetlenként induló – a kormánypártok által támogatott – Gyapjasné Béres Enikő kapta a legtöbb érvényes szavazatot, 184-et. Ujj György Imre (Munkáspárt-ISZOMM) 7, Németh Sándor (Momentum-DK) 81, Nagy Zsolt (Mi Hazánk) 30 voksot zsebelt be.

Azért tartottak a vasárnap a városban időközi voksolást, mert az 5. számú körzetet eddig képviselő momentumos Sebők Éva országgyűlési képviselő lett.

Gyapjasné Béres Enikő tehát a szavazatok 60 százalékát bezsebelve nyerte az időközi választást és szerzett mandátumot. Lapunk kérdésére megköszönte a választók bizalmát, kiemelte, igyekszik azt meghálálni. A kampány alatt folyamatosan kereste a körzetben élőket, és a további munkát is a személyes kapcsolatra, kommunikációra alapozza. Nem az üres szavak, hanem a valódi tettek híve, és azt szeretné megvalósítani a jövőben, amit a helyiek is szeretnének. Hangsúlyozta, lesz feladat bőven, igyekszik mindenre időt és sort keríteni. Megköszönte azt a munkát is, amit a másik három jelölt végzett – akiket partnernek tekint –; úgy véli, nekik is voltak jó ötleteik, és amennyiben a körzetben élők szeretnék, akkor azokban az ügyekben szintén próbál majd előrelépni.