– Van kedvence a kis házak közül?

– Van, csak nem illik mondani. Jaminaiként a Jaminai Közösségi Ház áll hozzám a legközelebb, valamint azért is, mert ez a legfiatalabb, 2010-ben nyílt meg. Megnyitásának előzményeként végeztük egy felmérést, arra voltunk kíváncsiak, hogy a jaminaiak mit szeretnének, és ez alapján dőlt el a tevékenységi köre. Azt a szép feladatot kaptam, hogy működtessem, vezessem a művelődési házat úgy, hogy a nulláról építsem fel a tevékenységét. Ez a kialakított tevékenységi struktúra napjainkig meghatározó. Büszke vagyok arra, hogy az első évet sikerült olyan lendülettel végigvinni, hogy azóta is rendben működik, és hogy kedvelik a látogatók.

– Aztán osztályvezetőként számos projektben vállalt főszerepet...

– Igen, akkor kezdett csúcsra járatódni az Agóra-program, amelynek eredményeként az ifiházból létrejött a Csabagyöngye Kulturális Központ, és projektasszisztensként abba is sok munkát fektettem. Szép és eredményes feladat volt, és a mai napig ez számomra a legjelentősebb projekt. Azért jó a közművelődésben dolgozni, mert láthatók is az eredmények. Mindezek mellett vannak az apró sikerek is, melyek nem kézzel foghatóak: vállsimogatások, mosolyok és köszönetek a látogatóinktól, programokon résztvevőktől, kollégáktól.

– Amikor beléptem az irodába, azonnal szemet szúrt, hogy rengeteg mappa sorakozik a polcán.

– Bár a Csabagyöngye Kulturális Központ a nagy rendezvényekről híres, az nem az én világom. Inkább a fejlesztés. A háttérben dolgozom. Amit a csabaiak látnak, az az, hogy mindig történik valami. Az viszont nem látszik, hogy e mögött mennyi papírmunka van, hogy az intézményt működtetni kell, a programokhoz forrást kell szerezni, azokat meg kell valósítani, le kell dokumentálni. És kevésbé érdekes, hogy mi mennyibe került, az sokkal fontosabb, hogy mit, milyen élményeket tudtunk adni az embereknek.

– Hogyan fogadta az állami kitüntetést?

– Jó érzés egy ilyen díjat kapni, és megerősít abban, hogy eddig jól dolgoztam. Új lendületet ad, mert mindig vannak újabb tervek. A szakma is megújul, ezeket a folyamatokat pedig irányítani kell. Sokféle ember van: van, aki jól ötletel, van, aki jól tud megvalósítani, van, aki jól tud ellenőrizni. Azt gondolom, hogy bennem mindenből van egy kicsi, és azt tudom elővenni, amire éppen szükség van éppen, ez segíti a munkámat.

A civil szektortól az igazgatóhelyettesi irodáig

Hajnal Edit több mint húsz éve van a pályán. Meghatározó benne a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és az, hogy a civil irodát vezette, de szívesen gondol vissza a Jaminai Közösségi Házban töltött évre, valamint a végigvitt projektek közül az Agóra-programra. Négy éve tölti be a Csabagyöngye Kulturális Központban az egyik igazgatóhelyettesi posztot. Úgy véli, mindez jelzi, hogy lehet ebben a szakmában tanulni, előrelépni. Kiemelte, Szente Béla személyében olyan főnöke van, aki teret enged számára a feladatok megvalósításában. A szabadidejét a családjával tölti, és szereti akkor is kiélni a kreativitását.