- Ezek a gondolatok abban a korban és a mai napig is megállják a helyüket. Emlékezzünk első királyunkra, aki olyan államot hozott létre és alapozott meg a számunkra, amely ezer év elteltével is áll. Azt is mondhatnánk jelképesen, hogy István király olyan kovásza nemzetünknek, akit ha nem feledünk, akkor évről-évre megőrizve megújítja hazánkat