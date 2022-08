Mindent megtesznek a menekültek sorsának javításáért

Surman László missziós igazgató, az MPE OCM berkein belül a menekültek elhelyezését koordináló szakember elmondta, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 110 menekültről gondoskodnak. Megyénkben Békésen két helyen, illetve Kevermesen egy helyen biztosítanak szállást számukra.

– Mindenütt a gyülekezetek is foglalkoznak a családokkal, a tragikus élmények feldolgozásában pedig külön szakember segít nekik – tette hozzá. Mint mondta, ahogy Durkó Albert is említette, szociálpedagógusok, terapeuták, pedagógusok, fejlesztő pedagógusok egyaránt hozzájárulnak a gyerekek és a felnőttek mindennapjaihoz. Surman László kitért arra, hogy sokan már dolgoznak is a menekültek közül, jó néhányuk számára TB-kártyát és egyéb okmányokat intéztek, illetve létfenntartási támogatást is kapnak, ami felnőttek esetében 22 ezer, gyermekek esetében 11 ezer forintot jelent.

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legjobban alakuljon a sorsuk – hangsúlyozta a missziós igazgató.