Az ügyvezetőtől megtudtuk, a fent említett előző beruházások közé tartozott egy olyan, amelyik a divat- és dizájnipari piaci szereplőkre irányult, így a Turul Cipő is belefért. Ennek keretében összesen 249 millió forintból – ebből 70 is százalék volt támogatás – szigetelték és festették épületeiket, cseréltek nyílászárókat, korszerűsítettek világítást, illetve vásárolta különböző, immár a modern technológiába tartozó gépeket. Persze ezek mellett elengedhetetlen néhány régebbi darab, valamint az emberi kéz is, mely utóbbiak biztosítják a minőség fennmaradását. Elárulta, immár húsz éve a Batz Hungary Kft.-nek gyártanak, rengeteg modellt készítenek, amihez komoly mennyiségű alapanyagra is szükség van, ezzel együtt óriási a raktárigényük is.

Visszatérve a gyár munkagépezetére Hunya István elmondta, annak folyamatos cseréje elengedhetetlen, hiszen javában több tíz éves gépekkel dolgoznak. Ugyanakkor nem csupán a korszerűtlen technika igényli a cserét, hanem a munkaerőhiány is. Az új, automatikusan működő gépek pedig kiváltanak néhány dolgozót főként olyan területekről, ahol létszámhiányban lennének.

Végül hangsúlyozta, a modernizáció mellett fontos volt számukra a környezetbarát gyártástechnológia bevezetése is. Ez abban nyilvánul meg, hogy az eddig használt, zömében szerves oldószeres ragasztókat immár 90 százalékban kiváltották vizes bázisú oldószerekre. Ez a dolgozók számára is sokkal kedvezőbb egészségügyileg, illetve a károsanyag-kibocsátásuk is jelentősen csökkent.

A Turul Cipő Gyomaendrőd egyik legnagyobb vállalkozása

Toldi Balázs polgármester a projektismertetőn elmondta, a Turul Cipő Kft. az egyik legnagyobb helyi foglalkoztató, ezáltal az egyik legnagyobb adófizető is Gyomaendrődön. Továbbá amellett, hogy anyagi téren együttműködik a településsel, annak hírnevét is öregbíti országszerte, de akár külföldön is. A gyárban készült cipők ugyanis számtalan helyen megjelennek, magukkal hordozva a város nevét is. A polgármester kiemelte, a cég ráadásul a település lakosságmegtartó erejét is növeli nagyszámú foglalkoztatottja által.

A projekt bemutatása után a Szabadság téri gyárba kalauzolta el a megjelenteket Hunya István, valamint Fekécs Erika gazdasági vezető, akiktől személyesen ismerhette meg a munkafolyamatokat többek között Toldi Balázs, valamint dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőhelyettese.

