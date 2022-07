A csaknem 150 oldalas dokumentumban azt írták, hogy a városban rendkívül erős és eredményes klímatudatos munka zajlik. Erre szolgál bizonyítékul számos beruházás, mint például a középületek energetikai korszerűsítése. Emellett lépnek a zöldfelületek felmérése, tervezése és növelése, illetve a vízönrendelkezés területén is. Megállapították azt is, hogy az elmúlt években számtalan, az üvegházgáz-kibocsátást csökkentő és szemléletformálási projekt zajlott a városban, amelyek kellő alapot jelentenek egy fenntartható jövő felé. Opauszki Zoltán ismertette: egy stratégiai dokumentum született, amely megfogalmaz fejlesztési irányokat, javaslatokat is, ugyanakkor nem jár kötelezettséggel. Úgy véli, a város törekvéseit több gondolat jelzi. A megyeszékhely a globális kihívásokra helyi válaszokat ad a beruházásokkal.Példaként említette, hogy sok önkormányzati épületet korszerűsítettek energetikailag, amelynek során szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, napelemeket szereltek fel, illetve a Modern Városok Program keretében megvalósul az egyedülálló Smart Grid-projekt is.

A stratégiában jelezték: a jövőben nagy figyelmet kell fordítani a csapadékvíz visszatartására a vízönrendelkezés jegyében is, ösztönözni szükséges azokat a megoldásokat, amelyekkel a csapadékvíz lokálisan tárolható, illetve öntözésre alkalmazható. A vízönrendelkezés megteremtését Opauszki Zoltán is fontosnak nevezte, Szente Béla pedig a városi közgyűlés ülésén jelezte, hogy a vízgazdálkodási stratégiát minél előbb ki kell dolgozni és minél hamarabb el kell indítani a megvalósítását. A dokumentumban azt is írták, hogy a városban található zöldfelületek felbecsülhetetlen erőforrások, így rendkívül fontos a zöldvagyon megóvása. Úgy vélik, érdemes ennek érdekében helyi rendeletet alkotni a fás szárú növények védelméről – ez a munka pont Opauszki Zoltán javaslatára el is indult –; fakatasztert kialakítani, azaz a zöldvagyont leltározni; valamint zöldfelületi stratégiát kidolgozni. Fásításra, erdősítésre egyébként a korábbinál már idén is több pénzt áldoz az önkormányzat, mint ahogy elindították az automata öntözőrendszerek bővítését is.

Forrás: Bencsik Ádám

Opauszki Zoltán kifejtette: a stratégiában a célok elérését segítő fejlesztésekre is javaslatot tettek. Példaként említette, hogy folytatni szükséges a közintézmények energetikai korszerűsítését, hogy geotermikus fűtési rendszert kell kialakítani a városban, hogy támogatni kell a körkörös gazdaságot és a helyi termékeket. De felhozta a kerékpáros infrastruktúra továbbépítését, a közösségi közlekedési rendszer fejlesztését a Smart-projekt keretében mint terveket, illetve azt, hogy szükséges megújítani a település kül- és belterületén lévő zöldfelületeket.

Az ülésen dr. Juhász István tanácsnok a stratégiáról elmondta: részletes, tudományos, minőségi anyag készült, felsorolva azt is, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a klíma védelme érdekében. Kiemelte: foglalkozni kell az időjárási kérdésekkel, hiszen azok érintik a várost is, csökkenteni kell a kockázatokat, növelni kell az alkalmazkodóképességet. Hozzáfűzte: a tervek egy része megvalósult vagy folyamatban van, példaként említette a naperőművet, a geotermikus hő hasznosítását, az elektromos buszok beszerzését, a zöldfelületek növelését, gondozását.

Több milliárd forint értékű beruházást indítottak el

A városfejlesztési nonprofit kft.-nél elmondták, hogy összességében több milliárd forint értékben számos önkormányzati tulajdonban lévő épületet korszerűsítettek az elmúlt években energetikai szempontból. Példaként sorolták fel az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumot, a Madách és a Rózsa utcai, a Petőfi utcai, a Jankay Tibor általános iskolákat, a Lencsési lakótelepi, a jaminai, a Kölcsey utcai és a Ligeti sori, a belvárosi, a Szigligeti utcai óvodákat. A legkomolyabb összegből pedig a megyei könyvtár épületét korszerűsítették, de fejlesztették a Lencsési Közösségi Házat is.

Az úgynevezett Smart Grid-projektről, amelynek keretében napelemparkokat építettek a városi sportcsarnok környékén úgy, hogy a megtermelt villamos energiát el is lehet tárolni, elmondták: a cél az, hogy a városi sportcentrum meglévő és jövőbeni épületeinek villamosenergia-szükségletét a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásokból lássák el. Cél továbbá, hogy az önkormányzat ilyen irányú kiadásait csökkenthessék; illetve hogy a szén-dioxid-kibocsátást, a környezetterhelést ugyancsak mérsékelhessék.