Négy utcában, a Fürj, a Béke, a Sport és a Fenyő utcában kezdődtek útépítési, illetve útfelújítási munkálatok a napokban Köröstarcsán – tájékoztatta hírportálunkat Lipcsei Zoltán. A község polgármestere elmondta, a mostani beruházás fontos része egy tervezett, nagyobb szabású útfelújítási sorozatnak.

– Néhány évvel ezelőtt több olyan utcánk is volt, amelyekben nagyobb esőzések idején szinte nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett közlekedni, ezért a probléma orvoslása érdekében cserép- és téglatörmeléket helyeztünk el, amivel időjárási körülményektől függetlenül az érintett szakaszok járhatóvá váltak – számolt be az előzményekről Lipcsei Zoltán. – Az elmúlt néhány esztendőben azonban a törmelék egy része elporladt, ahogy gondot okoz az is, hogy sokan túl gyorsan haladnak az érintett utakon. Különösen igaz ez a Fürj utcára, ahol egy viszonylag szélesebb út fut, és jó néhányan nyomják is a gázt a területen. Az emiatt kialakuló szálló por pedig kifejezetten sok kellemetlenséget okoz a lakóknak, akiket joggal bosszant mindez.

Ennek kapcsán kitért arra, hogy

érthető módon számos lakossági megkeresést is kaptak a kérdésben.

Ezért mindenképpen megoldást szerettek volna találni a gondokra, és azokat igyekeznek megnyugtatóan rendezni. A Magyar Falu Program kiírásán elnyert támogatás segítségével a Fürj, a Béke és a Sport utcában zúzott köves módon rehabilitálják a szakaszokat, míg a Fenyő utcát leaszfaltozzák.

– Az első három utcában mindezt átmeneti megoldásnak, egy későbbi aszfaltozás-sorozat előkészítésének szánjuk – hangsúlyozta a polgármester.

Ennek kapcsán Lipcsei Zoltán kifejtette, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében egy nagyszabású útfejlesztésre pályáznak majd.

– Amennyiben a döntéshozók kedvezően bírálják el a pályázatunkat, amiben nagyon bízunk, akkor mintegy tizenöt utcában valósulhatnak majd meg a mostanihoz hasonlóan munkálatok. Mindezzel a reményeink szerint sikerült megnyugtatóan rendezni az útproblémák legfőbb részeit Köröstarcsán – fogalmazott a polgármester.