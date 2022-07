Mint arról beszámoltunk, a zeneiskola mellett található rabbiház felújítását, rekonstrukcióját, berendezését és működtetését egyaránt tervezik az előttünk álló uniós fejlesztési időszakban. Hozzátette, a gyulai közösség elsősorban kívülről ismerheti a kívülről nem túl jó, ám statikailag megfelelő állapotú épületet, amelynek tetőszerkezetét a Gyulai Zsidó Alapítvány az önkormányzat némi segítségével már felújította.

Hangsúlyozta, az 1910-es évek elején épült ingatlan mindenképpen a helyi emlékezetpolitika fontos része lesz. Külön szólt a Durkó Károly, Kereskényiné Cseh Edit és Székely Árpád által jegyzett A gyulai zsidóság emlékkönyve című tartalmas, hiánypótló kötetről, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlott.

Hozzátette, ugyanebben a pályázatban meg kell valósítani a rabbiház virtuális tárlatát, ami később valódi, fizikai virtuális bemutató teremmé válhat. Az elképzelés formálódik, hamarosan be is be is mutatják, és egy későbbi, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaiból újítanák meg az épületét, annak környezetét és a belső termét.

Durkó Károly önkormányzati képviselő elmondta, nagyon örülnek a folyamatnak, ami az utóbbi években felgyorsult. Kifejtette, az emlékkönyv létrehozásában is együttműködtek az önkormányzattal, és elmondta, a kiállítóhely rendelkezésre bocsátják a kötet készítése során is használt, náluk lévő dokumentumokat.

A képviselő-testület döntött arról, hogy az említett pályázati projekthez, miután az utófinanszírozású, 4 millió forint kamatmentes kölcsönt biztosítanak a Gyulai Zsidó Alapítvány részére.