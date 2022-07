Macsári József polgármester kifejtette, hogy nemrég bővítették a Kossuth utcában a bölcsőde épületét egy ötödik csoportszobával és tizenkét férőhellyel, ennek köszönhetően 64 kicsit tud fogadni az intézmény. Most, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében arra nyújtottak be sikeres pályázatot és nyertek el 37 millió forintot, hogy korszerűsítsék az épület régi szárnyát: belső munkálatok várhatók, illetve a tetőt is rendbe teszik.

Hozzátette: egy ugyancsak TOP Plusz keretében megvalósuló, nagyszabású, 200 millió forintos fejlesztés keretében több önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő épületet korszerűsítenek energetikai szempontból. Kiemelte: a zöldítésnek köszönhetően a remények szerint a rezsiköltségeken ugyancsak spórolhatnak.

Az épületek egy részénél napelemeket telepítenek, egy részénél pedig szigetelnek majd. A munkálatok érintik a sporttelepen az öltözőt, a Fáy utcai, a Petőfi utcai és az újtelepi óvodát, a bölcsődét, az Ady utcában a konyha épületét, a D’Orsay-kastélyt, az egészségügyi alapellátás épületét és az idősek otthonát.

– Az elmúlt években a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék problémákat okozott az Árpád utcai csatornánál, jelezve, hogy a területen mielőbbi beavatkozásra van szükség. A meder több helyen elfajult, becsúszott, nem alkalmas a víz biztonságos elvezetésére – folytatta Macsári József polgármester.

Minderre egy 85 millió forintos, szintén a TOP Plusz részeként esedékes beruházás jelent megoldást.

A munkálatok érintik az Árpád, a Bajcsy-Zsilinszky és a Dózsa utcák szakaszait: bizonyos helyeken a csatornákat zárttá teszik, egyes pontokon pedig burkolt csatornát alakítanak ki. Hogy a Dózsa utcai rendszert tehermentesítsék, a Bajcsy-Zsilinszky és az Árpád utcákról a víz az Árpád utcai főgyűjtőbe kerül majd. Ez azért is hasznos, mert a lehulló csapadékot helyben lehet majd tartani, kiegyenlítettebbek lesznek az arányok a túlterhelt Szeleskerti és az Árpád utcai csatornák között.

A városvezető elmondta, hogy a képviselő-testület nemrég tartott ülésén újabb pályázatok beadásáról döntöttek. Sikeres kérelem esetében a TOP Plusz keretében 190 millió forintból kerékpársávot alakíthatnak ki a Kossuth utca két oldalán, valamint Érmelléken bicikliutat építhetnek. A fejlesztést hiánypótlónak nevezte, hiszen így kerékpárúttal is összekötik az érmelléki területet a központtal, és teljesebbé válhat a szeghalmi bicikliút-hálózat.

Futópályát és wifi-pontokat is terveznek

Macsári József polgármester ismertette, hogy a TOP Plusz keretében egy 320 millió forintos csomagot állítottak össze, amellyel fejlesztenék a szeleskerti szabadidőközpontot és a városközpontot. Ezen pályázat beadásáról is a napokban döntöttek a képviselő-testület ülésén.

Sikeres kérelem esetében a csatorna teljes szakaszán térköves, részben zúzalékkal szórt sétányt alakítanak ki; mellé rekortán futópályát építenek; valamint a sportpálya szomszédságában a bringásoknak extrém pályát, a Penny mögött pedig streetball kosárlabdapályát létesítenek. Továbbá rendezik a zöldterületeket, fasorokat és cserjéket ültetnek, utcabútorokat helyeznek ki, térfigyelő kamerákat szerelnek fel, a Purcsi halomnál pedig tájékoztató táblát tesznek ki.

Fejlesztések várhatók a Tildy és az Ady utcák környékén, valamint a Fáy lakótelepen is: parkolókat építenek, járdákat újítanak fel, utcabútorokat pakolnak ki, rendezik a zöldfelületeket, illetve két, ingyenes közterületi internetezésre alkalmas wifi-pontot alakítanak ki. Emellett elektronikus tájékoztató táblákat helyeznek ki a szeghalmi nevezetességekről, a turistákra számító helyekről.