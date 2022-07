Siklósi István polgármester kérdésünkre elmondta, a grémium döntése alapján további négy diákmunkás foglalkoztatásához biztosítanak saját forrást. Korábban már hat fiatal nyári alkalmazásához biztosították hasonló módon az önerőt. A programban a bértámogatás 100 százalékos intenzitású, és ehhez a városnak a szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. Siklósi István kiemelte, a diákok négy órában dolgoznak a polgármesteri hivatalban, megismerik a különböző rendszereket, tapasztalatok szereznek, pénzt keresnek, ugyanakkor a délutánjuk szabad.

A városvezető megerősítette, nagyon fontosnak tartják, hogy ilyen módon is segítsék a fiatalokat, ezért is csatlakoztak ebben az évben újra a programhoz, és döntöttek arról, hogy az első után egy második turnusban is fogadnak diákokat a nyár folyamán a polgármesteri hivatalban.

A képviselő-testület augusztus elsejei hatállyal módosította Mezőberény Város Óvodai Intézményének alapító okiratát. A polgármestertől megtudtuk, több csoportot tudnak indítani, mint korábban, ezért is volt szükség a változtatásra. A városban több kisgyermek kezdi meg a nevelési évet az óvodákban, ami biztató, ugyanakkor a jövő évvel kapcsolatban még nincsenek pontos adataik.

A képviselők határoztak mezőgazdasági földterületek hasznosításáról is. Ha lesz rá jelentkező, akkor négy városi tulajdonban álló területet adnak majd haszonbérletbe.