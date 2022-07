Elkészült, és a gépjárművel közlekedők már használatba is vették a városközponttól két percnyi sétára található Naplemente Idősek Otthona előtti új parkolót – adta hírül Szelezsán György, Elek polgármestere. – A parkoló tizenhat jármű biztonságos megállására és várakozására alkalmas, melyet a Városüzemeltetés és Karbantartó Szolgálat, valamint a közfoglakoztatási program dolgozói alakítottak ki – osztotta meg a fejlesztés részleteit a városvezető.

Hozzátette, hamarosan a fák ültetésére és új köztéri padok kihelyezésére is szeretnének sort keríteni. – Reményeim szerint hamarosan e terv megvalósításához is neki tudunk látni. Ezekkel a fejlesztésekkel az idősek otthonának lakói és az ott dolgozók komfortérzete is javulhat – fogalmazott a polgármester.