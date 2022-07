Az elmúlt időszakban mintegy félmilliárd forintos fejlesztési forrás érkezett községünkbe a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Magyar Falu Program, illetve a Vidékfejlesztési Program keretében. Ezzel egyenrangú sikernek tartom ugyanakkor, hogy a tarhosi iskola hosszú távú megmaradására egy három éven át tartó tárgyalássorozat eredményeként megnyugtató megoldást találtunk – nyilatkozta lapunknak Kürti Sándor.

Tarhos polgármestere elmondta, jelenleg az alsó tagozat működik a településen, de a katolikus egyház szerepvállalásával párhuzamosan, felmenő rendszerben a következő tanévtől a felső is újra elindul majd. Elsőként az ötödik osztály, újabb tanévenként pedig sorban a hatodik, hetedik, nyolcadik osztály­.

– Természetesen mindez családias keretek között, kis létszámban történik majd – tette hozzá a polgármester, aki hangsúlyozta, az a céljuk, hogy folyamatos létszámbővítéssel, modern, gyermekorientált, a mai kor igényeinek megfelelő képzés valósuljon meg. Mindez azt is jelenti, hogy minden gyermekre jut majd elegendő idő.

Kürti Sándor kitért arra, hogy előreláthatólag a pedagógusok is visszatérnek Tarhosra. A település szempontjából kiemelten fontosnak nevezte, hogy jól szervezett óvoda és iskola működjön Tarhoson. A katolikus egyház szerepvállalásával a versenyszintű sport is újraindulhat a községben, ami évekkel ezelőtt eltűnt. A labdarúgás egyébként komoly hagyományokkal bír a faluban, volt, hogy a felnőttcsapat egykoron megnyerte a megyei II. osztályt.

A tervek szerint Tarhos is csatlakozik majd a Szeged-Csanádi egyházmegye Grosics Akadémiájához, illetve a Bozsik-programhoz. Az intézmény egyébként várhatóan a gyulai Karácsonyi János katolikus gimnázium, általános iskola tagiskolájaként működik majd. A szülők pedig száz százalékban támogatták a változást. Kürti Sándor kiemelte, 1886-ban egyébként gróf Wenckheim Frigyes alapított iskolát Tarhoson, ahol katolikus oktatás folyt.

Dr. Kovács József, a község országgyűlési képviselője elmondta, a kistelepülések kis létszámú iskoláiban a tanulók megtartása nem könnyű feladat.

– Tarhoson a Szeged-Csanádi egyházmegye már jelenleg is fontos szerepet tölt be. Néhány évvel ezelőtt gyönyörű templomot építettek a községben, és kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy a Szeged-Csanádi egyházmegye az oktatásban, nevelésben is részt vegyen – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Dr. Lipcsei Imre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója lapunknak elmondta, Kürti Sándor, Tarhos polgármestere kereste meg dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspököt, hogy vegyék át az óvoda és az iskola működtetését. Ezt követően kezdtek tárgyalást a tankerületi központtal az iskola, valamint a kistérséggel az óvoda ügyében. Mostanra már elvégezték a szükséges törvényi eljárásokat, és csak az utolsó simítások vannak hátra.

– Mindenképpen szerettünk volna segíteni, hiszen így a szülők, a fiatal házasok nyugodtan dolgozhatnak a jövőben is – fogalmazott a szakember.

Fejlesztésekben is gondolkodnak

Dr. Lipcsei Imre kifejtette, az osztályok összevontan működnek majd, alsó tagozatban két-két osztály lesz, és elindítják a felsőt. A remények és a visszajelzések szerint más településről is járnak majd át diákok. Megerősítette, szeretnék majd a Bozsik-programot Tarhoson is elindítani, a képzés része a Grosics Akadémiának, ehhez ugyanakkor infrastrukturális fejlesztésekre is szükség lesz. Ugyancsak gondolkodnak az iskolaépület korszerűsítésében is, az óvodát a közelmúltban teljesen felújította az önkormányzat.