A fejlesztés nagy lépés a város életében, noha a szárazság közepén elég nehéz elhinni, hogy annyi eső is eshet, ami problémákat okozhat. Ugyanakkor például mintegy két héttel ezelőtt, az Egy hajóban evezünk vízi túra alatt a résztvevők is tapasztalhatták, hogy az időjárás pillanatok alatt is képes óriásit fordulni, és akár fél óra, egy óra alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullhat – vezette be a beruházás egyik kezdő helyszínén, a Hidvégi utcában megtartott pénteki sajtótájékoztatót Kálmán Tibor.

Békés polgármestere elmondta, a fejlesztés annak érdekében is zajlik, hogy alkalmassá tegyék a csapadékvíz-elvezető rendszert az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A munkálatokra az önkormányzat 571 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, amihez a város további 11 millió forintos saját forrást biztosít.

Kálmán Tibor emlékeztetett arra, hogy a beruházás a 2017/2018-ban és 2019/2020-ben megvalósult első két ütem folytatása. A kivitelezés harmincnégy utcát érint, a rekonstrukció során lesznek felújítási és építési munkálatok, valamint növelik az átereszek kapacitását, amelyek mind-mind hasznos lépésnek számítanak annak érdekében, hogy hatékonyan tudják kezelni a hirtelen lezúduló csapadékmennyiséget.

Kálmán Tibor, Dankó Béla és Mucsi András.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, újabb fontos és jelentős beruházás valósul meg Békésen.

– Az önkormányzat bölcsen döntött, amikor úgy határozott, hogy elvégzi ezt a munkát, ami a belvízrendszer fejlesztésének és felújításának már a harmadik üteme – tette hozzá. Visszautalva Kálmán Tibor szavaira, kiemelte, közel 40 fokos melegben valóban nem ez tűnhet a legsürgetőbb beruházásnak, azonban a felújításokat ebben az időszakban kell elvégezni. Hangsúlyozta, egyrészt a jó minőségű földmunkákat ilyenkor lehet elkészíteni, másrészt ilyenkor kell felkészülni a csapadékos időjárásra.

Szólt arról, hogy amikor annak idején, Kondoroson polgármester lett, éppen egy belvízhelyzet idején vette át a település irányítását. Mint mondta, rengeteget egyeztetett vízügyi szakemberekkel, akik arról is tájékoztatták, hogy az időjárás ciklikusan változik, jönnek aszályos, majd következnek belvizes időszakok.

– Olyan térségben élünk, ahol ez utóbbi is bármikor előfordulhat, éppen ezért fel kell a nagyobb csapadékra készülni – fogalmazott.

Kitért arra, hogy a megyében a 2014-2020-as fejlesztési időszakban, a TOP Programon belül ötvenhat, a belvízelvezető rendszerek korszerűsítését célzó beruházás valósult meg 11,4 milliárd forint értékben. A választókerületben ebből 23 projekt készült el, mintegy 4,9 milliárd forint értékben.

– Mindez egyértelműen segíti a települések felkészülését, hogy meg tudják védeni a városok és községek lakóinak értékeit – nyomatékosította Dankó Béla.

Néhány éve tombolt a vihar

Mucsi András, a sajtótájékoztatónak helyet adó Hidvégi utca és környéke önkormányzati képviselője elmondta, alig néhány éve egy körülbelül kilométeres sávot tarolt le a vihar a választókerületéhez tartozó ibrányi részen, ahol akkor rövid idő alatt közel 100 milliméter eső hullott.

– Megállt a víz, és a tűzoltók segítségére is szükség volt – folytatta a gondolatot. – Bármikor, akár télen is kialakulhat hasonló helyzet, ezért nagyon fontos a most kezdődött beruházás. Kifejtette, választókerületében az ó-hatházi részt is érintik a munkálatok, amelyeknek köszönhetően a csapadékvíz szabályosan és rendezetten folyik majd le a főgyűjtőbe. Ibrány keleti részén pedig vannak keskeny utcák is, így ott nagyon időszerű a csapadékvíz-elvezetés hatékony megoldása.