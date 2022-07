A Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyének idén a Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Technikuma és Gimnáziuma adott otthont a Somogy megyei Barcs-Középrigócon. A döntőbe jutott 22 versenyző július 27-én és 28-án mérte össze szakmai tudását, melynek megnyitóján elhangzott: a rendezvény többek közt kiváló alkalmat nyújt a szakmai találkozásokra, beszélgetésekre is, mindamellett, hogy a megyéket képviselő legjobb hivatásos vadászok évről-évre egyre színvonalasabb versenyeken kelnek birokra. Ahogy fogalmaztak, a Vadászkamara felismerte, hogy a verseny színvonala és a díjazása is ösztönző kell, hogy legyen. Ezt a gyakorlatot pedig negyedik éve folytatja és fejleszti a kamara, új alapokra helyezve ezzel a hivatásos vadászok országos versenyét.

Botta Zsófia, Földvári Attila és Gál Péter

Forrás: OMVK, Szabóné Németh Judit

A megmérettetésre az előző verseny dobogósai mellett az aktuális év megyei első helyezettjei jogosultak. A területi válogatókat a megyei területi szervezetek önállóan vagy legfeljebb másik két szomszédos területi szervezettel együttműködésben rendezhetik. Idén Békés és Csongrád-Csanád megyék közösen szervezték meg a megmérettetést, melyet július elején, Bélmegyeren, a Kárász kastély környékén tartottak meg. A versenyen többféle gyakorlati és elméleti feladatok vártak a vadőrökre: többek között kürtjeleket és állathangokat, emlős- és madárfajokat, valamint vadászkutya-fajtákat kellett meghatározniuk a vadgazdálkodási szakembereknek. Mindezek mellett trófeabírálat, terepi észrevételek, lőszer-, és növényismeret, nyom-, preparátum-, és a vadkárformák felismerése is a verseny része volt. De a szőrmés és szárnyas ragadozófajok fogására alkalmas csapdák ismeretéről, valamint lőkészségükről is számot adtak a vadászok. A területi eredmények összesítése után Békés megyéből a dobogó első fokára Tóth Gergő állt, így ő képviselte a megyét a Somogyban zajló országos megmérettetésen, melyre az előző verseny dobogósai is meghívást kaptak: Békésből Gál Péter is bizonyíthatta tudását, aki országos harmadik helyezett volt az előző versenyen.

Az idei eredmények összesítése után kiderült: mindkét Békés megyei versenyző kiválóan szerepelt. A verseny harmadik legjobbja lett Tóth Gergő, közvetlenül mögötte végzett Gál Péter. A dobogósok pénz- és tárgyjutalmat kaptak, mindemellett oklevelet és kupát is átvehettek, valamint a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának ajándékcsomagját, amelyet Szabó Lászlóné, a klub egyik alapítója adott át. És mivel a Vadászkamara az első hat helyezést díjazta, és a partnerektől is érkeztek felajánlások, ezért a negyedik helyezett Gál Pétert is jutalmazták az eseményen. Így összesítésben, kiváló helyezéseikkel a Békés megyei vadászok nyújtották a legkiemelkedőbb teljesítményt az idei országos megmérettetésen.

A természetért felelnek

A hivatásos vadász (vadőr) legfőbb kötelessége a vadállománynak és a vadállomány élőhelyének, továbbá a vadászterülethez kötődő természeti értékek védelme. Szolgálati tevékenysége során működési területét köteles rendszeresen ellenőrizni. Tevékenységét a vadászatra jogosult iránymutatása alapján általában önállóan végzi. Feladatai közé tartozik többek között, hogy védett állat, vagy annak bármely fejlődési alakja veszélyeztetése esetén haladéktalanul értesíti a természetvédelmi hatóságot. Ugyanígy jár el más természeti érték megkárosítása, vagy veszélyeztetése esetén is. Mindezek mellett köteles kiemelten odafigyelni a vad által okozott, a vadászati és a vadban okozott károk megelőzésére, mértékük csökkentésére, amelynek érdekében a földtulajdonosokkal, földhasználókkal napi kapcsolatot tart. A kárveszély kialakulását, illetve a kár megjelenését azonnal köteles a vadászatra jogosultnak jelenteni és a jogosult rendelkezése szerint részt venni a mezőgazdasági és erdei kárelhárítási tevékenységben, valamint a vadkárbecslési eljárásokban.