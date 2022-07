Galambos István elmondta, fejlesztés alatt áll még a művelődési házhoz kapcsolódó új községháza, itt már folyamatban van az anyagbeszerzés egy komplett energetikai fejlesztésre, 65 millió forintos TOP-os forrásból. A kiegészítő belső felújítást ennél a projektnél is saját erőből vállalja az önkormányzat. Nyertes pályázatuk továbbá a helyi temető infrastruktúra fejlesztése, ahol térkövet raknak le és parkolókat alakítanak ki, a jövőbeni tervek szerint pedig a ravatalozót is felújítják majd. De nyertek még beadványukkal szabadtéri színpadépítést is a Pulyka térre, szintén a Magyar Falu Program keretében.

A polgármester kifejtette, nem csupán nyertes, hanem eredményre váró beadványuk is van, ez utóbbiban belterületi utak fejlesztésére pályáznak 120 millió forint értékben. Végül elmondta, az általános iskolában is terveznek egy energetikai fejlesztést, mintegy 50 millió forintból, ezen projekt jelenleg a tervezési szakaszban van. Említette még az országfásítási programot, amiben 30 darab platánfát nyertek, amik mellett júdás fákat ültettek saját projektként, lakossági és önkormányzati összefogásból. Ezekből a fákból a játszótérre, az orvosi centrumhoz, illetve az új polgármesteri hivatal elé is helyeznek majd el.