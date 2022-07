Pinczésné Kiss Klára táborvezető hírportálunknak elmondta, szövetségük 1991 óta hirdeti meg ifjúsági pályázatát. A kiírásra 8 és 18 év közötti fiatalok pályázhatnak képzőművészeti vagy írásbeli alkotásokkal, amelyekben saját lakóhelyük értékeit mutathatják be, illetve azt fogalmazzák meg, hogy milyennek szeretnék azt látni. Az ünnepélyes díjkiosztót minden évben a budai várban rendezik, és a legügyesebb diákok a jutalom mellett a szervezet országos táborában is részt vehetnek. Ez utóbbi keretében bemutatják, hogy a fiatalok is tudnak tenni környezetükért, hogy mennyivel kulturáltabbá tehetik, ha odafigyelnek és vigyáznak rá.

A tábor napirendje évtizedek óta hasonló. A reggeli után egy-egy adott városrészt tesznek szebbé, a szombatig tartó programban Gyula paradicsomi városrészén szerdára már lefestettek hatvan padot, csütörtökön pedig a Rulikowski utcában egy játszótéren folytatták a munkát, majd pénteken, egy másik játszótérre mennek. Délutánonként a város és környéke kulturális és épített értékeit ismerik meg, jártak már az Almásy-kastélyban, a várban, a Ladics-házban, a Kohán Képtárban, illetve a szabadkígyósi kastélyban és Békéscsabán.

Pinczésné Kiss Klára kiemelte, sok gyermek visszatérőnek számít, és olyanra is akad példa, aki már a kisebb testvérével érkezett. Gyulára eljött egy olyan hölgy, aki a '90-es évek elején részt vett a táborban, a fürdővárosba pedig már gyermekei is eljöttek.