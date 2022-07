Mucsi András önkormányzati képviselő tett arra javaslatot, hogy a Bartók Béla utca és a Bocskai utca – Kispince utca közé eső szakaszát – nevezzék át. A képviselő a helyszínen lapunknak kifejtette, az adott rész hiába a Bartók Béla út folytatása, a helyi lakosság nem így tekint rá, hanem zug vagy éppen köz néven említik a leggyakrabban. Az új utca neve ennek megfelelően Ibrány köz lett, amivel tekintettel a kialakulóban lévő testvérvárosi kapcsolatokra, kifejezik kötődésüket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ibrány település felé is. Az utcaszakaszra nem számoztak ingatlant, így a lakosságot ilyen módon nem érinti a változás.

Mucsi András kiemelte, ez a településrész már a középkorban is lakott volt, ott állt a földesúri kastély és a török helyőrségi vár is. Hozzátette, a törökkor után telepítették be ismét a helyet, elsősorban Szabolcs vármegyéből érkeztek telepesek.

Voltak, akik visszaköltöztek, mert korábban el kellett hagyniuk az otthonaikat. Másrészt érkeztek szökött jobbágyok, mert az államigazgatás az 1710-es években itt még nem épült ki, így Békésen nem tudták fülön csípni őket, ezért nem kellett a földesurukkal kapcsolatos kötelezettségeiknek eleget tenni. A legtöbben a szabolcsi Ibrányból jöttek, ezért is kapta a városrész ezt a nevet. Az onnan érkezők leszármazottai ma is élnek, és vannak, akik ma is tartják a kapcsolatot szabolcsi rokonságukkal.

Ugyancsak Mucsi András jelezte, hogy tudomása szerint a korábbi Kim Ir Szen utcát már átnevezték, de a vagyonrendeletükben még ez a név szerepel. 2010-ben valóban megszületett ez a döntés, az adminisztratív eljárás lefolytatására pedig most véglegesen pont került. A közterület a Maloméri utca elnevezést kapta.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, Békésen korszerű református óvoda épül, a munkálatok nagyon jó ütemben haladnak. Mucsi András ezzel kapcsolatban kezdeményezte, hogy az új intézményhez vezető sétányt Szegedi Kis Istvánról nevezzék el.

Szegedi Kis István református teológus, a kálvini reformáció egyik első teoretikusa volt. 1552-ben Békésre került, ahol hat hónapot tartózkodott, ahogy korábban, ott is tanári hivatalt vállalt és aktívan bekapcsolódott a békési protestáns gyülekezet munkájába is. Mivel előző álláshelyein lelkészkedése mellett rektorként is tevékenykedett, biztosra vehetjük, hogy Békésen is nemcsak lelkész, rektor is volt. Ezért a békési deákiskola alapítását 1552-re tehetjük, alapítójának Szegedi Kis Istvánt, a nagy reformátort tekinthetjük. Személyisége ezért is meghatározó a település életében.

A testület további utcanevekről is döntött. A Csabai útra merőlegesen kialakulóban van öt utca, ahol már laknak is. Az önkormányzat kikérte a lakosok véleményét, a közterületeket, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről. Az új utcák neve ennek megfelelően Alma, Körte, Egres, Szeder és Fácános utca lesz.