Ambrus György elmondta, a megjelenést, a környezetet, az ízt, zamatot, összbenyomást, a hagyományőrzést és a helyi alapanyagok felhasználását egyaránt értékelték. Kiemelte, a résztvevők tradicionálisan, a szalonna lepirításával kezdték általában a főzést, és előkerült a helyi hagyma is. A raguleveshez alapanyagként sertés-, vad-, pulyka- illetve más szárnyashúst és friss zöldségeket egyaránt használtak. A szakember úgy fogalmazott, a fiataloknak is érdemes lenne látni, hogy az idősebbek miként főznek helyi alapanyagokból, kevés hozzáadott kényelmi termék segítségével. Szólt arról, hogy tárkony, citrom, vargánya, borókabogyó, különféle zöldfűszerek is kerültek egy-egy bográcsosba, a résztvevők már-már elfeledett ízvilágot is megidéztek.

– S mindenütt szívesen, tiszta szívvel fogadtak bennünket, a tálaláshoz volt, aki verset írt, énekelt, akadt, aki cipóban tálalt – tette hozzá Ambrus György. Az esemény sztárvendége Nova Brigitta nótaénekes.