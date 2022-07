A vár előtti téren már az ostrom 19 órai kezdete előtt óriási tömeg gyűlt össze. A Végvári Napokat mindig nagy érdeklődés kíséri, de annyian még talán soha sem voltak programsorozat ezen részén, mint ezen a szombaton.

Prof. dr. Csikány Tamás elöljáróban elmondta, hogy Gyula és Szigetvár nevét 1566-ban ismerte meg a világ. A 72 éves török szultán ekkor döntött úgy, hogy elindít egy hadjáratot Magyarország ellen, aminek legfőbb oka az volt, nem akarta, hogy az erdélyi fejedelem és a magyar király szövetséget kössön, illetve, hogy a két országrész egyesüljön. Kerecsényi László gyulai főparancsnok évek óta mindent megtett azért, hogy minél több pénz érkezzen a vár megerősítésére, és mivel a környező vármegyéknek is ő volt a főispánja, azoknak a jövedelmét is a vár és a város megerősítésére fordította.

A nézők láthatták, hogy a védők miként töltik fel az erődítmény készleteit, s, hogy a kétezer főnyi várkatonaság mellé hogyan érkeztek német zsoldosok is körülbelül ötszázan, akik némi nehézség árán, a nagy melegben be is jutottak a várba. Közben megjelentek a törökök előreküldött csapatai, felderítői, portyázói is.

Azután megkezdődött az ostrom. Tizenöt hagyományőrző csoport játszotta újra az 1566 forró nyarán történteket, a hősies várvédelmet és az oszmánok támadásait, amelynek forgatókönyvét a főkapitány, Magyar István készítette el. A csaták során a filmekben is használatos pirotechnikai speciális effekteket, lövéseket, becsapódásokat megjelenítő termékeket, fényeffekteket és fütyülő csöveket használtak. Annak érdekében, hogy a robbanások még látványosabbak és élethűbbek legyenek, a pirotechnikai eszközökön kívül lisztet és virágföldet is használtak.