Jövőre ünneplik Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulóját, amelyhez a mostani kezdeményezés szervesen kapcsolódik, tavaly az Alföld Turista Egyesület égisze alatt azokat a településeket keresték fel, ahonnan a sváb ősök érkeztek, idén pedig, ahogy említettük, a szlovák elődök lakta helyekre jutnak el.

Körösi Mihály alpolgármester, aki maga is szervezője a programnak és kísérője a túrázóknak, hírportálunknak elmondta, a csapat vasárnap reggel Szolnokról indult, és az első nap rögtön háromszor eső is keresztezte az útjukat. Szerencsére a későbbi jó időnek köszönhetően azok is gyorsan megszáradtak, akik nem vettek esőkabátot.

Mint megtudtuk, az úton tizenhét kerékpáros vesz részt, őket két kísérőautóval és egy szerelő kocsival négyen segítik.

Ez utóbbi jármű szállítja a hátizsákokat, illetve a poggyászokat is.

Az első nap Újszilvás, Tápiószele, Farmos, Nagykáta, Szentjánoskáta, Tóalmás, Tura és Bag érintésével Kartalra érkeztek meg a sportemberek. A szervezésben szintén fontos szerepet vállal Pusztai László, az Alföld Turista Egyesület részéről és Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke is.