„A lehetséges megoldásért dolgozunk a rendkívüli aszály kezelésére, amely sajnos térségünk mezőgazdaságát és a gazdálkodókat is rég nem látott mértékben sújtja” – írta közösségi oldalán Dankó Béla országgyűlési képviselő. „ Épp ezért Bányai Gábor képviselőtársam kezdeményezésére elindult egy folyamat az Országgyűlés falain belül is, hogy még több figyelmet kapjon az öntözés fontossága és fejlesztése. Ennek részeként kedden átadtam dr. Nagy István agrárminiszter úrnak azt a komplex öntözésfejlesztéi tervet, ami már rövid- és középtávon is reális és megvalósítható megoldást kínálna a kialakult aszályos helyzetre.”

Mint a képviselő hangsúlyozta: a célja, hogy minél hamarabb végrehajtható legyen ez a terv, amellyel enyhíthetünk térségünk agrárágazatának nehézségein.

Dankó Béla hírportálunk elmondta, egy összetett dokumentumot adott át az agrárminiszternek.

– Elég régen gondolkodunk azon, hogy miként lehetne hatékony öntözőfejlesztést megvalósítani a megyében. A kérdést komplexitásában vizsgáltuk, és nem csak lokális, de összefüggő öntözési rendszereket készítettünk elő, hanem kapcsolódó beruházásokat is – nyilatkozta hírportálunknak az országgyűlési képviselő. Az öntözésfejlesztési tervben azt is átgondoltuk, hogy miként és honnan lehet Békés megyébe öntöző vizet hozni, és mit kell azért tenni, hogy ez megvalósulhasson.