Az ital-nagykereskedelemmel foglakozó, de kiskereskedelmi egységekkel is rendelkező kft. több mint harmincéves múltra tekint vissza. A cég négy telephellyel rendelkezik – Békéscsabán, Békésen, Szarvason és Törökszentmiklóson –, és összesen százhúsz alkalmazottnak ad munkát.

A beruházás érinti a kft. békéscsabai, Ipari úti, illetve szarvasi, Csabai úti telephelyét. A legjelentősebb eleme, hogy nyolc elektromos targoncát szereztek be – hatot Békéscsabára, kettőt Szarvasra –, ezzel kiváltva a gázüzemű rakodójárműveket, amelyek ráadásul nem is sajátok, hanem béreltek voltak. Hogy ezeket tölthessék, napelemparkot hoztak létre, amellyel a cég is zöldült, valamint a töltésre szolgáló részt ugyancsak kialakítottak.

A technológiai mellett infrastrukturális fejlesztéseket szintén megvalósítottak. Békéscsabán energetikailag korszerűsítették a portásfülkét, kicseréltek két ipari kaput, egy épület teteje vízzáró szigetelést kapott. Hasonló munkálatok zajlottak Szarvason is: rendbe tettek egy irodahelyiséget, szellőzőberendezést telepítettek, tetőt újítottak fel és ipari kaput cseréltek.

Bizonyos munkálatok egyelőre hátra vannak. Ilyen az aszfaltozás, amelyre ősszel kerülhet sor mind a békéscsabai, mind a szarvasi telephelyen. Ennek köszönhetően biztonságosabban közlekedhetnek és rakodhatnak a targoncákkal. Emellett informatikai fejlesztést ugyancsak megvalósítanak.