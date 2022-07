A programot Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nyitotta meg, aki saját személyes felvételijéhez kapcsolódó élményeit is felidézte. Mint elmondta, akkoriban – mivel sem internet, sem SMS nem volt még – postai úton értesítették a felvételizőket. Kitért arra, hogy az egyetemi tanulmányait megelőzte tizenegy hónap katonaság, majd következhetett a négy év Közgáz Budapesten.

Hozzátette, a katonaság és az egyetem évei alatt azon túl, hogy rengeteget bővült a világlátása, a legmélyebb barátságokat is akkor kötötte, miközben természetesen a közép- és általános iskolás osztálytársakkal szintén tartja a kapcsolatot. Kiemelte, bízik benne, hogy a diákok középiskolás éveik alatt érzékelték, hogy Békéscsaba tovább szépült, és az egyetem alatt úgy tudnak visszagondolni erre az időszakra, hogy a diploma után a megyeszékhelyen is szétnéznek majd a munkaerőpiacon, és megpróbálnak itt elhelyezkedni.

– Ehhez persze a város gazdasági erejének tovább kell növekednie, még erősebbnek kell lennünk. Békéscsaba visszavárja a fiatalokat – fogalmazott a polgármester.

Szólt arról, hogy mostanában is nagyon sok olyan fiatal házaspárral találkozhatott, akik Csabán végezték a középiskolát, Budapesten, Szegeden vagy más településeken diplomát szereztek, és visszajöttek a városba, hogy például orvosként, mérnökként vagy tanárként dolgozzanak.

– Természetesen igyekszünk segíteni őket az elindulásban, akár lakhatásban, akár másféle támogatással, amire a "Békéscsaba hazavár!" program lehetőséget is ad – hangsúlyozta a polgármester, aki kérte, hogy akinek esetleg nem sikerült elsőre a felvételi, ne csüggedjen, próbálja meg újra.

Ulmann Ákos, az egyesület tagja, a program főszervezője hírportálunknak elmondta, 2015 óta szervezik meg Békéscsabán a pontváró bulit, ami minden évben a végzős középiskolások egyik legjobban várt eseménye. 2015-ben 200-300 fiatalt vonzott a rendezvény, míg az eddigi csúcs tavaly volt, amikor több mint 450-en érdeklődőt értek el. Idén előzetesen kétszázan regisztráltak, de a helyszínen azt láthattuk, hogy ennél lényegesen többen voltak jelen a Csabagyöngye stégjénél.

Ahogy említettük, a megnyitón Szarvas Péter, illetve az egyesület egyik alelnöke, Kardos Gréta köszöntötte a megjelenteket. Ulmann Ákos a programról elmondta, 18.45-től a Flyin' Fox Acoustic zenélt, majd nyereményjáték következett. 20 órától jöttek ki a ponthatárok, 20.30-tól Taylor Z szolgáltatta a zenét, 21 órától fellépett Essemm, majd újra Taylor Z vette át a főszerepet.

A stégen, illetve a Csabagyöngye előtt hat órától folyamatosan gyülekeztek a fiatalok, voltak, akiket elkísértek a barátaik, és néhány szülő is ott volt a várakozás ideje alatt. Ahogy közelített a 8 óra, úgy vált érezhetően feszültebbé a hangulat, kissé elhalkultak a mosolygós beszélgetések is, és egyre többen kezdték el nyomogatni telefonjaikat. Azután az első örömkiáltások már 8 órakor felharsantak, majd folyamatosan jöttek az újabb és újabb üdvrivalgások. Sokan előbb a felvi oldalán látták a ponthatárokat, de addig, hiába meg volt a szükséges pontjuk, talán babonaságból sem mertek örülni, amíg a sikeres felvételiről szóló SMS üzenet meg nem érkezett. Az est két műsorvezetője folyamatosan szólította is meg egy-egy rövidebb-hosszabb interjúra a felvett diákokat. Sajnos volt, akinek most nem sikerült.