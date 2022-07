Az Év Háza a hazai építészszakma­ elis­mert díja, ami lakó- és középület-kategóriában szakmai szempontok alapján ér­tékelt elismerés. A díjazottak sorában szinte kivétel nélkül megtalálható­k a sz­akma legje­les­ebb képviselői­.

Az esztétikum és funkcionalitás mellett a szakmaiság szinte valamennyi értékét, véleményét és hagyományait is szempontnak tekinti a neves zsűri. Új hagyomány: a pályázó épületekről megkérdezik a közönség véleményét is, mintegy hidat teremtve az építészet és annak felhasználója, a megrendelő között.

Kvasz György szerint – a pályázók munkáit látva – nagyon színes az idei felhozatal. Ő egy úgynevezett kortárs stílusban megálmodott és kivitelezett orosházi lakóingatlant tervezett. Tulajdonosával régről ápolnak baráti kapcsolatot. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert a régi ismeretségből is lehet egy tervezőnek ihletet meríteni, információkat gyűjteni, megismerni, hogy milyen funkciókat szán a tulajdonos és családja a születendő háznak.

– Békés megye számos településén középületek, ipari létesítmények és családi házak tervezését végzi évtizedek óta. Ezúttal mi volt az inspiráció, mitől érezte úgy, ez a lakóház megmérettethető e neves pályázaton?

– A XXI. század lakóépületei már mások, alig hasonlítanak a XX. század építészeti stílusaihoz. A mai házak arculatának, tömegének, anyaghasználatának ezt tükröznie kell. Erre törekszem magam is: lakóházaink kövessék a fejlődést, a jelen korszak igényeit. Ebben a családi házban minden benne van, amit egy ilyen háznak tartalmaznia kell, mert ideális építtetői, tervezői, kivitelezői összhang volt a projekt szereplői között. Ahogy már említettem, emberi kapcsolat fűz bennünket össze, korábban már dolgoztunk együtt, gördülékenyebben ment a munka is.

Az orosházi, egyedi módon kialakított ingatlan tervezése során az utcaképbe, a környezetbe való beilleszkedése is fontos szempont volt

– A megrendelői igényeket hogy lehetett összehangolni a szakma elvárásaival, az újszerűségekkel?

– Először kell egy jó telek, ami új beépítésű vagy kialakult helyen van. Nagyon fontos a kialakult utcakép és a környezetbe illesztés. Vannak városképi követelmények, az építtetőnek vannak elképzelései (alapterületi igény, családi összetétel, funkciók, anyagi ráfordítás). Meggyőződésem, egy jó terv elkészítésénél ismerni kell a családot, hosszabb távú elképzeléseiket, kialakult életvitelüket, szokásaikat. A mi esetünkben is sok beszélgetés előzte meg a tervezést. Majd együttműködve zajlott a munka. Hangsúlyozom, a tervező nem önmagának, hanem a megrendelőjének tervezi a házat. Nem önmagát akarja megvalósítani, hanem az építtető elképzeléseit – ha ez működik, akkor a végeredmény elégedettséget szül.

– Milyen elképzelései voltak az építtetőnek?

– Fiatalos. Családjának akart egy olyan tömegű házat, amiben évtizedekig jól érzik magukat. Nem volt nehéz dolgom. A lakóházon kívül minden kertes családi háznál lényeges: a telek és a ház mindig összetartozik, az a ház külső része, amit egy terasz kapcsol össze. Azt is használják a ház részeként. A tervezéskor arra is törekedtem, hogy a ház minden sarka építészetileg átgondolt legyen. Ügyeltem rá, hogy az épület előtti utcarészlettel, ami a házhoz tartozik, is foglalkozni kell. Ettől lett egy egységes kép.

– Milyen újszerűségeket fogadtak el a tervezőtől ajánlásként?

– Vannak követelmények, például, hogy az utcaképi illeszkedés miatt magas tetőt kell használni. Meghatároztunk egy építészeti stílust, ebbe belehelyeztük például a tradicionális anyaghasználatot: természetes textúrájú téglát, a népi építészet jellemezte fehér színt. És a mai anyagokkal kombináltuk mindezt. Az érdekessége a háznak: a magas tető-lapos tető szokatlan – korábban üldözött – kapcsolata, mai tendenciának megfelelően. Régen nem tudtak lapos tetőket építeni, ma már minden adott, hogy jó lapos tető készüljön. Itt a jó példa tette egyedivé az épületet. Nagy segítőtársam munkáimban Kvasz Ádám, a fiam, aki fiatalos lendületet adott munkáimhoz. Látványterveimet és a belsőépítészeti terveket ő készítette.

– Lehet nyerő vagy helyezett az orosházi családi ház?

– A zsűri neves építészekből áll. Ők számos építészeti irányzatot képviselnek, majd látjuk. Úgy gondolom (látva a többi munkát is) helye van ennek a lakóingatlannak a pályázók között. Kiváló kivitelezés jellemzi, formailag a mai tendenciát képviseli. Az építészet­ben benne van a szubjektivitás. Bármi megtörténhet.

Letisztult forma, modern stílus

A családi ház kivitelezője az Iványi Építőmester Kft. volt. Arról Iványi István mesélt, volt-e nehézsége a lakóház felépítésével. – Korszerű technológiával készült, blokktéglából, monolit födémekkel, zsaluanyagokkal jól haladtunk a munkával. Szerkezetileg letisztult a forma, könnyű dolgunk volt. Vallom, saroktelekre lehet a legszebb házakat építeni. Nagyon mutatós lett. Sokan követik ezt a fiatalos stílust, ez az a fajta épület, amin megakad az emberek szeme.

Sportcsarnokot tervez most

Kvasz György nem csak családi házakat tervez. Orosháza környezetében a Linamar, a Doherty, a Toolex üzemcsarnokait, Csorváson a takarékszövetkezeti épületet is ő álmodta meg, továbbá az orosházi Deák Házat, a most készülő Pacsirta utcai társasházat is az ő tervei nyomán készítették el. Békéscsabán ipari, lakó- és középületek is Kvasz György tervei alapján épültek. Jelenlegi munkái közül társasházak és a Kondorosi Népfőiskola építése zajlik. Most sportcsarnokot tervez.