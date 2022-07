– Mikor, hogyan dőlt el, hogy a könyvtárba vezet az útja?

– Több mint három éve, 2018 decemberében vettek fel a Békés Megyei Könyvtárba, és 2020 tavaszán kerültem a Jaminai Könyvtárba, a legnagyobb örömömre. Hiszen itt az első naptól kezdve úgy érzem, jó helyen, itthon vagyok, amit az olvasóim, a könyvtárba­ járók is megerősítettek bennem azzal, hogy engem jelöltek a Tündérkönyvtáros címre.

– Milyen érzés kerítette hatalmába, mikor megtudta, hogy önt választották meg tündérkönyvtárosnak?

– Nehéz azt az érzést ­szavakkal leírni, amit akkor éreztem, mikor megtudtam, hogy tündérkönyvtáros lettem. Végtelenül boldog vagyok, és mára már „lelepleződtek” előttem a tündéri olvasóim, akik ajánlottak. Ezúton is köszönöm nekik és mindenkinek a megtisztelő jelölést.

– Mit jelent Önnek a könyvtár és a benne található kötetek?

– Mindenki számára mást jelentenek a könyvek, azonban abban mindenki egyetért, hogy aki olvas, arra hatással vannak. Mindig szerettem olvasni, bár, ha visszaemlékszem az iskolás éveimre, a kötelező olvasmányokat nem nagyon kedveltem. Érdekes, hogy az „Egri csillagok” sem volt éppen a kedvencem, de ma már azt is jó szívvel ajánlom bárkinek. Sőt, azóta meg is vásároltam, és a könyvespolcunkon várja, hogy a gyermekem elolvassa. A könyvtár pedig – talán pont az olvasás iránti szeretetem miatt - számomra olyan, mintha otthon lennék. És mindennap azon vagyok, hogy mikor a látogatók betérnek a könyvtárba, ők is ezt érezzék.

Spisjakné Balkus Beáta mindig örömmel, mosollyal az arcán fogadja az olvasókat

Forrás: Bencsik Ádám

– Rengeteg program kötődik a nevéhez, a Jaminai Könyvtárhoz. Volt-e olyan, ami különösen kedves, emlékezetes volt az ön számára?

– Minden programra nagy örömmel és lelkesedéssel készülök, nagyon sok foglalkozás van, ami kedves számomra, de talán ami a legemlékezetesebb, az az elmúlt heti Kreatív olvasótábor volt. Minden percét élveztem, egy élmény volt, és az emléke örök marad.

– Mi volt az utolsó könyv, amit olvasott, és miért éppen arra esett a választása?

– Szinte csak mesekönyveket olvasok, azokat is inkább itt, a könyvtárban a gyerekeknek. Így, amit legutoljára olvastam, az is egy gyerekkönyv, pontosabban egy ajándékkönyv volt, amit az elismerő oklevél mellé kaptam. Ez pedig nem más, mint Bosnyák Viktória és Dudás Gergő: Pacák a pácban című könyve. A kedves verses mesében a papírtapír és a papírsárkány összekapnak, hogy ki igya meg az összes tintát. Naná, hogy a tintásüveg felborul, a tócsából pedig fura lények kelnek életre. És ekkor feltűnik a színen a legnagyobb tintalefetyelő, a minden tintát felitató, félelmetes Tapper. A „Pacák a pácban” nagyon szerethető kötet, amely egyszerre nyelvtörő, humoros olvasmány kezdő olvasóknak, és remek alapanyag a közös alkotásokhoz.