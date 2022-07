– Mindketten gyomaiak vagyunk, de csak látásból ismertük egymást korábban. Azután egyszer csak az tűnt fel, hogy reklámfilmekben, és különféle fotó-portfóliókon jön szembe az interneten. Először talán azzal kellene kezdenünk, hogy honnan az elhivatottság, mikor gondolt először arra, hogy modellkedjen?

– Soha nem gondoltam rá, hogy modellkedjek, viszont a szereplés már egész fiatalon megtetszett. Óvodás és iskolás koromban mindig szerettem az anyák napi műsorokon és az iskolai rendezvényeken produkciókat előadni. Énekeltem, verset mondtam, de szerepeltem kisebb színdarabokban is. Aztán négy éve költöztem az akkori párommal Budapestre, aki színész. Mellette kicsit közelebbről is megismerhettem a színház világát, ezért jelentkeztem egy színitanodába, ahol színész szakmát tanultam. Ott a filmes óra tanárom felajánlott nekem egy szerepet az egyik reklámfilmjébe. Így kerültem a Mindegy Kulturális Társulásba, ahol három évig játszottam rövid és reklámfilmekben színészként. Tanulmányaim alatt először referencia gyűjtés céljából regisztráltam casting ügynökségekhez, ahol színjátszó munkák mellett modell munkákon is részt vehettem. A modellkedés így jött az életembe.

Fotó: Molnár Dóri

– Akkor innentől gyakorlatilag egyenes út vezetett a mostani sikerekhez? Egy első munka biztosan kellett, hogy beinduljon a karrierje.

– A színészkedésben az első munkám az előbb említett reklámfilm volt. A modellkedés kicsit koncentráltabb volt. Több fotós keresett meg, hogy látták az adatlapomat a casting ügynökségeknél és szívesen dolgoznának velem. Ebből következett, hogy a közösségi média felületeken megjelent munkáim láttán szeretnének velem dolgozni és el is indult egyfajta lavina.

– Azt már tudjuk, hogy miért, és hogyan került a fővárosba, de hogy érzi magát Budapesten?

– Nagyon szeretek Budapesten élni. Többször sétálok kikapcsolódásként a város kisebb-nagyobb utcáin. Csodálatosnak tartom ahogy pezseg a város. Mindig van benne valami új, de közben a jól megszokott dolgok is megbújnak az újdonságok mellett.

– Nehéz volt a „kitörés” a kisvárosi létből, és a beilleszkedés egy teljesen más környezetbe?

– Nekem soha nem okozott gondot a változás. Szerintem ettől tud fejlődni mindenki. Szerencsére könnyen barátkozó típus vagyok, így az évek alatt több ismerőst és jó barátot is találtam Budapesten.

Fotó: Nagy Gergely

– Rengeteg mindent csinál, igazából melyik a kedvence? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy minek tartja magát elsősorban: modellnek vagy színésznőnek?

– Pont abból kifolyólag, hogy rengeteg mindent csinálok egyiknek se tartom magam igazából. Ha mégis be kellene sorolnom magam valamiféle kategóriába az előadót választanám.

– Mesélne arról, hogy most éppen min dolgozik?

– Egy ideje a fotózások világa felé vettem az irányt, ahol a saját koncepcióimat valósítom meg.

Fotó: Kőszegi Zsolt

– Biztosan akad azért szabadideje is. Azt hogyan tölti?

– Nem vagyok otthonülő típus. Persze én is szoktam otthon „punnyadós” napokat tartani, de az aktív programok is ugyan úgy ki tudnak kapcsolni, sőt. Imádok színházba és moziba járni, de kirándulni és túrázni is szívesen megyek akár városba akár a természetbe.

– És végül: mikor látogat legközelebb Gyomára? Ha jól tudom, azért rendszeresen hazamegy.

– Azokban a szakmákban, ahol mondjuk úgy a szárnyaimat bontogatom, nem igazán van hétvége, hétköznapokon pedig koncertszervezéssel foglalkozom. Elég ritkán tudok hazamenni, amit sajnálok, mert szeretem hallani, hogy „Gyoma, Gyoma állomás”. De ha minden jól megy, augusztusban biztos leszek otthon pár napot.