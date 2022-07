Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, akik az energiapiacon vásárolnak, azokat már nem lepik meg az elszállt árak, hiszen a válság nem idén kezdődött.

– Már tavaly év elején lehetett látni, ahogy folyamatosan emelkedik az áram és a gáz ára. Az elmúlt időszakban számos beruházást eszközöltünk az energiamegtakarítás érdekében, ledesítettük a világítást, modernebbre cseréltük a kazánokat, technológiai hűtést vezettünk be – sorolta. Hrabovszki György kiemelte, a múlt télen erős komfortcsökkentés mellett döntöttek, rövidebb fázisúra vették a légkezelő fűtési és hűtési programjait. A békéscsabai bevásárlóközpont alsóbb szintjein a meleg előállításához már az ételudvarból elvont hőt is felhasználták.

– Kevesebb friss levegőt juttatunk be a házba, inkább visszaforgatunk. Mérjük a szén-dioxid jelenlétét, ennek megfelelően fújjuk be a friss levegőt – tette hozzá.

Az épületet télen 21 fokra fűtik fel, ami szerinte a vásárlóknak kedvező, hiszen nem sül rájuk a kabát, ugyanakkor azt is elárulta, a bérlőiknek hiányzik a megszokott hőmérséklet. Nyáron 23 fok helyett 25 fokon tartják a belső hőt, minden egyes fok havi százezres, milliós megtakarítást jelent.

A center automata ajtói is szűkebb nyílásszélességgel működnek már

– A modernizáció nem áll meg, jövő héttől napelempark telepítését kezdjük el, emellett folyamatosan vizsgáljuk a hőszigetelési lehetőségeket, az automata ajtók most is szűkebb nyílásszélességgel működnek – részletezte, kiemelve, gázfelhasználásuk az utóbbi időben több mint 40 százalékkal csökkent. A villamosenergiával nehezebb spórolniuk, hiszen a liftek, mozgólépcsők, klímák viszonylag sokat fogyasztanak, de áramfelhasználásukat így is sikerült 20 százalékkal mérsékelni.

Szente Béla igazgató elmondta, a Csabagyöngye Kulturális Központ energiafelhasználása minimális.

– Jórészt elektromos energiát használunk mindenre, a központi épület fűtését, hűtését is hőkutak segítségével oldjuk meg. A tetőn napkollektorok vannak, számukat szeretnénk a közeljövőben megemelni. Télen a belső térben 20-21 fok szokott lenni, ami még kellemes a látogatóknak, ez alá továbbra sem engedjük a hőmérsékletet – sorolta. Szente Béla hozzáfűzte, a telephelyeik ugyan gázfűtéssel működnek, de az elmúlt időszakban a Jaminai, a Lencsési Közösségi Házban, Mezőmegyeren és a Munkácsy Emlékházban is energiatakarékossági beruházás zajlott.

– A Meseház az egyedüli, amire nagyon oda kell figyelni. Fogyasztásainkat egyébként rendszeresen követjük és elemezzük – tette hozzá.

A kisebb üzletekben is figyelnek a fogyasztásra

A kisebb üzletekben is igyekeznek lehetőségeikhez mérten racionalizálni az energiafelhasználást a tulajdonosok. Egy Békéscsaba belvárosában lévő optikában elmondták, a kirakat fényeit és a díszvilágítást immár rövidebb időintervallumra kapcsolják be. Míg korábban 23 óráig, éjfélig működött, az időzítőt most este nyolc és kilenc közé állítják be, csak pénteken és szombaton világítják meg egy órával tovább a szemüvegeket. Haraszti-Runa Anikó tulajdonos hangsúlyozta, két energiatakarékos klímájuk van, ezek közül csak az egyiket használják folyamatosan. A belső légtérben 26 fokot tartanak, a júliusi villanyszámla így is 30 százalékkal több lett. Ha nincs hőségriadó, akkor a délelőtti órákra a nagy reggeli átszellőztetéssel szorítják ki a meleget.

– Még a nyitáskor minden lámpát ledesre cseréltünk, egyedül a cégértáblánk neoncsöves, ám azt is modernizáljuk a közeljövőben. Télen központi fűtés adja a meleget, a radiátort hőfokszabályozóját tudjuk állítani – részletezte a tulajdonos.