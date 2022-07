Belestek a nagy márkák old timer autócsodáiba a nézelődők, de őszinte érdeklődéssel vették körbe a rozsdamarta, bedeszkázott, ki-bedőlő kerékkel érkezett járgányt is.

Az autó tetőjére építhető, kirándulós, sátrat magán hordozó gépkocsi gazdája is sok kíváncsi kérdezőnek elégítette ki a kíváncsiságát.

Autó- és motor ritkaságok sokasága várja a falunapra látogatókat. A kultúrházban pedig a faluban alkotó amatőrök munkáiból nyitottak kiállítást.