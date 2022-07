A település központja is részét képezi a nagyszabású dél-békési kül- és belterületi útfelújításoknak. Lantos Zoltán polgármester elmondta, 40 éve erre vártak, hogy a nagy forgalmat bonyolító, központjukban lévő kereszteződés és a település ki- és bevezető útjai végre megújulhassanak. A teher- és személyforgalom jelentős itt, bármerre is nézünk: Nagykamarás, vagy Dombegyház, vagy Lőkösháza irányába... A biztonságos parkolás érdekében pedig az orvosi rendelőnél, a boltnál párhuzamos parkolókat alakítanak ki. Megoldották a csapadékvíz-elvezetést is. A Dombegyház felé vezető út Kevermes belterületi szakaszát is felújítják decemberig.