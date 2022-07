– A politika nem más, mint a közösségért való tenni akarás. A Fidelitas csoportokban olyan fiatalok találnak egymásra, akik a jobboldal konzervatív értékei mentén elkötelezettek, és érzik magukban a tettrekészséget, hogy tegyenek a szűkebb s tágabb környezetükért. Érthető, hogy a fiatalok tanulnak, barátságokat építenek, munkahelyet keresnek, párt választanak, életüket ez kitölti. E mellett nagyra értékelendő, ha a fiatalok szabad idejükben közös cselekvéseket hajtanak végre helyi szinten. A Fidelitas az ilyen, 14-35 év közöttieket várja. Az aktív tagság bázisa ez a korosztály – tette hozzá.

– Orosházán Erdős Norbert aktivitásával sokáig működött a Fidelitas, majd volt egy időszak, amikor a politikust is Brüsszelbe szólította a feladata. A pezsgés alább hagyott. Örültem annak, amikor ismételten megkerestek fiatalok, hogy bekapcsolódnának a helyi közösség életébe.

– Fontos, ha vannak a közélet iránt érdeklődő fiatalok, és ha vannak kérdéseik, akkor ott legyünk mellettük, mentoráljuk, támogassuk őket, hiszen az utánpótlás képzése és nevelése a Fidelitas elsődleges feladata – hangsúlyozta az országos elnök.

Forrás: Für Henrik

Erdős Norbert országgyűlési képviselő hozzátette, rendkívül fontosnak tartja az ifjúság bevonását a politikába.

– Nem csak azért, mert magam is ezen a szervezeten keresztül lettem politikus. A közösségért felelősen gondolkodni tudó nemzedék kövessen bennünket, ezért is fontos őket bevonni a politikába. Akik most itt vannak, a hagyományos értékek mentén kerestek meg bennünket. Örömmel tölt el, hogy ismét van egy lelkes csoportja a Fidelitasnak Orosházán, támogatni kell őket.