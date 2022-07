Széleskörűnek nevezte a Békéscsabai Szakképzési Centrum együttműködéseit Mucsi Balázs főigazgató, utalva arra, hogy korábban általános iskolákkal, más középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel, a saját területükön a legjobb teljesítményt nyújtókkal kötöttek megállapodásokat. Hangsúlyozta, ezek biztosítják, hogy a BSZC a szakképzés élvonalában legyen és maradjon.

Elmondta, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel való kapcsolat révén a diákoknak, a későbbi hallgatóknak nemcsak minőségi tudást, hanem valós életutat, kiszámítható jövőt is tudnak kínálni, mindezzel segítve a fiatalok helyben maradását. Mivel a megállapodást a BSZC köti, abban valamennyi tagintézménye érintett lesz, de azok közül is főleg a Trefort Ágoston, a Nemes Tihamér és a Zwack József középiskola, így legalább kétezer tanulót tudnak megszólítani.

Mucsi Balázs főigazgató úgy értékelt, hogy a mérnöki karral kötött együttműködési megállapodás több ládon áll, és hidat képez a középfokú oktatás, az okleves technikusi képzés, valamint a felsőoktatás között. Kiemelte, hogy egy oda-vissza kapcsolatról van szó, amely köszönhető a BSZC infrastrukturális fejlesztéseinek is. Emlékeztetett, miszerint az elmúlt években nyomdaipari tudás- és képzőközpontot, légi- és gépipari képzőközpontot alakítottak ki.

Azt emelte ki dr. Bíró István, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja is, hogy közös programokban valósul meg az együttműködés. Ő is elmondta, hogy valós életpályát kínálnának a gyerekeknek, mutatnának fel a szülők előtt azért, hogy lássák, van lehetőség itt, a térségben is boldogulni. Úgy véli, arra, hogy a fiatalokat helyben tartsák, hogy a népességmegtartó-erőt növeljék, a legjobb megoldás az oktatás, a képzés.