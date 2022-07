Az Evangélikus Újtemplom felszentelésének 125. évfordulójára szerveztek ünnepségsorozatot Szarvason, amelynek megnyitóját pénteken, az esti órákban tartották. A jubileumi programsorozat első állomásaként Zahorecz Pál parókus lelkész fogadta a látogatókat az Újtemplomban. Beszédében elhangzott, nem véletlenül öltötte magára kék színű ruháját, hiszen ez a béke, a nyugtatás, az ég és a végtelenség színe. Hozzátette, ezek közül mindegyik köthető valamilyen formában templomukhoz és a gyülekezetükhöz is.

Zahorecz Páltól megtudtuk, immár negyedik éve szolgálja a szarvasi Evangélikus Újtemplom gyülekezetét parókus lelkészként. Ebben az időszakban pedig volt része sok szervezésben, gondolatban, kérdésben és örömben is.

A parókus lelkész igei gondolataiban elhangzott, 125 esztendőt élt már meg az Újtemplom. Ezen időszak alatt végig hirdette a betérőknek azt, hogy Istent imádni kell lélekben és igazságban is. Ez alkalommal ünnepelni tértek be falai közé. Hozzátette, ő maga csak "idős hölgynek" szokta nevezni ezt a templomot, amelynek felépítéséért hálát kell adni az elődöknek. Hiszen hosszú éveken keresztül gyűjtötték azokat az adományokat, melyekből aztán egy év és három hónap alatt felépülhetett az Evangélikus Újtemplom. Ez csupán hatalmas akarattal sikerülhetett.

Elárulta, ő maga mondhatni szerelmese ennek az épületnek, amelyre a parókia ablakaiból is rálát, és nem is győzi csodálni azt a mindennapokban. De nem csupán neki, hanem Szarvas lakossága és a városba betérők számára is egy különleges, kimagasló és szeretetteljes építmény ez. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy még sok kerek évfordulót megélhet ezzel a gyülekezettel, ebben a templomban.

Babák Mihály polgármester a megnyitón kifejtette, egy nagy közösség Szarvason az evangélikusok gyülekezete, amely most templomát ünnepelheti. Hozzátette, minden évforduló egy remek alkalom arra, hogy emlékezzünk, és visszatérjünk a gyökereinkhez. Hangsúlyozta, a szarvasiak számára ez természetes, hiszen mindig elég konzervatívan viselkedtek és gondolkodtak. Számukra a kereszténység, a haza és a család fontos értékek.

Visszatérve az evangélikusokra a polgármester kifejtette, nem csupán közösséget alkottak Szarvason, hanem templomot is építettek, ahol a gyülekezet a hitét gyakorolhatja. Végül Zahorecz Pálnak elmondta, nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor egy fiatal a lelkészi pályát választja, és ő maga nagyon örült, amikor hozzájuk érkezett és gondoskodni kezdett az Újtemplom gyülekezetéről, az iskolában pedig a jövő nemzedékéről.

A jubileumi programsorozat részeként szerveztek még kiállítást az Újtemplom múltjáról, jelenéről és jövőjéről, egyházi koncertet, helytörténeti előadásokat, Újtemplomi forgatagot, hangversenyt, toronytúrát és lelki ösvényt, valamint emlékeztek Melis György operaénekesre. Vasárnap pedig magyar-szlovák nyelvű, ünnepi úrvacsorás istentiszteletre várják a gyülekezet tagjait.