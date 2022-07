S hogy mennyire emberi, s hogy mennyire érti kortársai problémáit, mennyire tud velük azonosulni, egy húron pendülni, az kiderült Pusztaföldváron. A község iskolájába kapott meghívást, nem is akárkitől: az iskolarendőrtől, az Orosházi Rendőrkapitányság Pusztaföldváron szolgálatot teljesítő körzeti megbízottjától. Attól a Kincses István rendőr-főtörzsőrmestertől, aki 2018-ban indította útjára a falu iskolájában, az iskolarendőr-program keretében a Nyerj egy kerékpárt! programot.

A rendőrnek (aki maga is kétgyermekes édesapa) az volt a célja, hogy a közlekedésbiztonsági vetélkedővel elérje a gyermekbalesetek megelőzését, közlekedési kultúrára nevelje a földvári fiatalokat és formálja a korosztály szabálykövető magatartását. S hogy miként kapcsolódik ehhez az egyenruhás szolgálathoz egy tehetségkutató győztese? Elmesélte nekünk Kincses István, aki hónapokkal korábban látott szervezőmunkához.

– Minden kapcsolatot megmozgattam, hogy a fiatal zenészt meghívjam a kerékpáros ügyességi pályánk kipróbálására, programunk megismertetésére. Utólag megtudtam, a zenész először meglepődött, vajon miért keresi őt egy Békés megyei rendőr, de hamar kiderült számára, hogy jó cél érdekében egy lelkes iskolai közösség várja érkezését – mesélt a szervezésről az iskolarendőr, aki azt is elárulta,

a földvári iskolások izgatottan várták a fiatal tehetséget. Még egy amatőr rapszámot is írtak közösen: az iskolarendőr és a nyolcadikosok.

– Alee kommunikációját, a kortárs közösségben való őszinte és közvetlen viselkedését nagyon élvezték a pusztaföldvári diákok. A fiatallal az iskolai bántalmazásról, annak veszélyeiről, a megoldásokról is beszélgettem. Szó volt arról, hogy legyenek jó kapcsolatban egymással a diákok, ne bántsák, ne közösítsék ki egyetlen társukat sem – mesélte a főtörzsőrmester.

Kincses István szívén viseli a településen nevelkedő gyermekek sorsát. Örömmel együttműködik a pedagógusokkal, a szülőkkel, az önkormányzattal azért, hogy a helyi fiatalokat megóvják a veszélyektől, és minél több hasznos dolgot tanítsanak meg nekik. Alee is megnyílt hallgatósága előtt, jó tanácsokkal látta el azokat, akik átéltek már hasonló, általa is megtapasztalt, suliban előforduló verbális zaklatást. Nem szégyen segítséget kérni, nem kell eltitkolni, ha bántás ér – ezt adta útravalóul a fiataloknak.

A komoly téma és a könnyedebb műfaj találkozott az eseményen

A földváriak kerékpáros ügyességi pályáján Szűcs Laci (ő nyerte meg az idei felajánlást, a szuper kerékpárt) bringázott végig, teljesítményét végig kommentálta a rapper. S miután a helyi fiatalok előadták saját rapszerzeményüket, Alee is rappelt nekik. Pusztaföldváron jelentette be új klipjének a megjelenését. Rengeteg fotó is készült vele, róla és a diákokkal. Minden jel azt bizonyítja, remekül érezte magát Pusztaföldváron a fiatalok nagy kedvence.