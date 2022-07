Így tudtak segíteni a gazdátlan kutyusokon azok, százötvenen, akik vállalták a futást az adományuk leadása után. Mások viszont nem éltek a sport nyújtotta lehetőséggel, ám hoztak magukkal kutyaeledelt. Természetesen a tanodások is aktívak voltak a futópályán.

– Adománygyűjtő akciónk célkeresztjében ezúttal az állatokat mentő és foglalkoztató szervezetek álltak – ezt már Korobán Évától, a Számíthatsz Ránk Egyesület elnökétől és Fónád Tündétől, a Napfény Tanoda szakmai vezetőjétől tudtuk meg. Minden futó egyedi, a nap emlékét idéző éremmel és maradandó élményekkel gazdagodott.

Forrás: BMH

Voltak, akik a battonyai akcióhoz külföldről csatlakoztak. Határon túli vendégek is színesítették a programot, például a Tierschutz Verein Rosi Egyesület, Schwartz Erika, CO – STYLE Kutyakiképző Iskola. Mások a fővárosból pénzbeli adományt küldtek, amiből tápot vesz a tanoda és eljuttatja a Battonyai Állatmentők Alapítványához és más kutyás szervezetekhez, amelyekkel kapcsolatban állnak. Boros Csaba polgármester is támogatta a kezdeményezést.