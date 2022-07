A várhatóan mintegy 1500-2000 résztvevő rendkívül sokféle program közül válogathat a rendezvényen. A teljesség igénye nélkül gyermek- és ifjúsági programok, pódiumbeszélgetések valamint előadások, sport, színház, kiállatás, filmklub, táncház és természetesen koncertek színesítik a palettát. Fő előadók közül Grecsó Krisztián, Pál Feri Atya és Gundel Takács Gábor fogadta el a meghívásukat, esténként pedig a Lóci játszik, a Kelemen Kabátban, a Galaxisok és a Blahalouisiana zenekarok gondoskodnak a hamisíthatatlan fesztiválos koncertélményről.

Az ifjúsági találkozó témájának középpontjában a közösség áll, melyet az alábbi bibliai igerésszel alapoztak meg: “Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!”

Pápai Attila lelkész a sajtótájékoztatón elmondta, már folynak az előkészületek a Göndöcs-kertben a XIII. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. Hozzátette, eredetileg 2020 júliusára tervezték ezt a találkozót Gyulán, ám a pandémia miatt nem valósulhatott meg, csupán online formában, 2021-ben. Ez azonban nem pótolta a személyes jelenlétű rendezvényt, így amellett döntöttek, hogy idén rendhagyó módon azonos helyszínen rendezik meg a soron következő találkozót.

Szidoly Roland, a találkozó főszervezője kifejtette, lényegében négy év kihagyás után tartanak újra személyes jelenlétű fesztivált, ami egy alapvetően kétévente megrendezett ifjúsági találkozó, aminek tavaly ünnepelték a 25 éves jubileumát. Elmondta, eleinte 5-600 fős részvétellel zajlott a rendezvény, aminek Váralja volt az első helyszíne, ám időközben szinte négyszereződött az érdeklődők száma, és mára majd 2000-en látogatják.

A napi programokról elárulta, istentisztelet nyitja és zárja is a találkozót, amelynek napjain reggel és este is áhítat lesz. Ezek az úgynevezett védősávos programok, amikor nem történik más, de a nap többi részében a fent említett programok párhuzamosan zajlanak majd. Több mint 25 helyszínen várják majd egyszerre az érdeklődőket, a programokra pedig előzetesen lehetett regisztrálni, amit eddig 1500 fő tett meg, viszont lehet majd napi belépőket, vagy csupán koncertjegyeket is venni.

Szidoly Roland hangsúlyozta, különlegessége a gyulai találkozónak, hogy a művelődési ház melletti terület a zenepavilon környékén ingyenesen és szabadon lesz látogatható bárkinek a rendezvény idején. Itt 5-6 programsátor várja majd az érdeklődőket, illetve egy színpad is. Végül elmondta, a rendezvény megcélzott korosztálya elsősorban a 14-18 év közötti ifjúság, ám minden korcsoportot kielégítő programelemekkel készülnek. Lesz például Szélrózsa ovi is, ahol a legkisebbekre vigyáznak majd addig, amíg a felnőttek részt vesznek a különböző programokon.

Visszatérve a találkozó tematikájára a főszervező elárulta, az idei, fent említett bibliai igerész, és a közösségek köré építik fel a rendezvényt.

Arra gondoltak a szervező csapattal, hogy a mögöttünk lévő pandémiás és a most jelen lévő háborús időszakban is igyekeznek ugyanúgy reményt és biztatást adni. Hiszen szerencsés módon egy olyan közösében élhetünk, ahol nem vagyunk magunkra hagyva, és fontos, hogy most az eddiginél is jobban észrevegyük a másikat. Ezért a "közöttetek van" mottó határozza meg a tematikát, és a különböző napokon körbejárják azt, hogy Isten országa miként van közöttünk a természetben, a környezetünkben, a családunkban, a baráti kapcsolatainkban, illetve az egész társadalomban. Minden sátor programja erre a tematikára épül fel a fesztiválon.