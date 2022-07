A helyzetet tovább nehezítette az ukrán–orosz háború, ami tovább növelte az inflációt a nyersanyagárak tekintetében, két év alatt a rezsi-, és bérköltségek is emelkedtek. A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. emiatt is szenvedett el veszteséget, bár más területeken kompenzálni tudott. A környező településekhez képest a csorvási önkormányzat igen humánusan állt hozzá ehhez a kérdéshez, ám most már elodázhatatlanná vált a térítési díjak emelése, ez a gyermekétkeztetést és a szociális ellátást is érinti. Előbbinél 25, az Egyesített Szociális Intézménynél 20 százalékos emelkedést jelent.