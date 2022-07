Útfejlesztési program 1 órája

Már az aszfaltot terítik Békéscsaba több utcájában

Javában zajlik az útfejlesztési program Békéscsabán, a kormány több mint hétmilliárd forintos támogatásából, a Modern Városok Program keretében. Mintegy kilencven helyszínen építenek utat – a beruházás első része véget ért, a második most van folyamatban, és több helyen most terítik az aszfaltot –, valamint hatvannál is több utcában megújították a burkolatot.

Licska Balázs Licska Balázs

A minap Jaminában dolgoztak a szakemberek, a 7 milliárd forintos beruházás várhatóan év végén fejeződik be Fotós: Für Henrik

A minap Jaminában dolgoztak a szakemberek, a 7 milliárd forintos beruházás várhatóan év végén fejeződik be Fotós: Für Henrik

Összességében a beruházás készültségi foka elérte a 63 százalékot – ismertette az útfejlesztési programmal kapcsolatban dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. Emlékeztetett: a kormány a Modern Városok Program keretében több mint 7 milliárd forintos támogatást biztosított a békéscsabai útfejlesztési célok előkészítésére és megvalósítására. A forrás elsősorban belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére használható fel, de a város lehetőséget kapott arra, hogy az összeg egy részét felújítási munkákra fordítsa, azaz arra, hogy cserélhessék az elavult aszfaltburkolatot. A cél az, hogy egy 21. századhoz méltó városi úthálózatot alakítsanak ki, kielégítve az igényeket, illetve amely alapján elmondható, hogy Békéscsaba megfelel a modern társadalmi elvárásoknak. Elmondta, hogy az útépítési projektet két etapra bontották. Az első ütem keretében mind a 45 utcában elkészültek a tervezett utak, a műszaki átadás-átvételi eljárások pont a napokban zárultak le, így most a forgalomba helyezési kérelmeket készítik elő. Példaként említette, hogy utat építettek a Vadász utcában, a Magvető, a Madarász, a Gyöngy és a Tisza István utcák egy-egy részén, az Erdélyi soron, a Béri Balogh Ádám utcában, a Barackos, a Szilva, a Paprika, a Kadarka és a Cseresznye közökben, a Kiszely András utcában, a Németh Lajos, a Vörösmarty, a Körösi, a Vasvári Pál, a Pulszky, a Monda, a Batsányi, a Gajdács utcák egy-egy szakaszán, a Mikes utcában. A második etap összesen 38 helyszínt érint – folytatta dr. Sódar Anita. Tizenhárom ponton túl vannak a vízvezeték-rekonstrukción, így a Kertes, a Sport és a Tildy Zoltán utcák két-két helyén, a Fűzfa, a Gát, a Temető, a Vasút és a Tégla sorokon, a Kereki úton, a Hajnóczy utcában. Huszonhat utcában építik most az útalapot, 15 helyszínen immár ez is befejeződött és a kötőaszfaltot terítik – a Mester, a Hegedűs, a Dr. Francisci Dániel, a Cserepes, a Vásárhelyi Pál, a Török Ignác, a Pinga, a Borzas Kata, a Harangvirág, a Boglárka, a Ciklámen utcákban, a Tildy Zoltán utca két helyszínén, a Kereki úton és a Vasút soron –, sőt közülük három utcában a kopóaszfaltnál tartanak. Az ügyvezető hozzátette, hogy az útfelújítási munkálatokkal mind a 63 helyszínen elkészültek, az úgynevezett rész műszaki átadás-átvételi eljárások egy része az előző év végén, egy része pedig pont a napokban zárult le. A beruházás érintette teljes hosszban a Bankó András, a Móricz Zsigmond, a Telep, a Hétvezér, a Kanálisi, a Málnás, az Egyetértés, a Klapka és a Révai utcákat, emellett részben többek között az Árpád és a Felső-Körös sorokat, a Degré, a Bethlen, a Tessedik, a Damjanich, a Wesselényi és a Munkácsy utcákat. Történelmi léptékű fejlesztés zajlik Szarvas Péter polgármester korábban Facebook oldalán Békéscsaba történetének legjelentősebb útfejlesztési programjának nevezte a folyamatban lévő, a kormány támogatásából megvalósuló beruházást. Azt írta, hogy a kivitelezési munkák várhatóan a mostani év végén befejeződnek. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott a Facebook oldalán: a városban járva-kelve azzal lehetett szembesülni, hogy sok az aszfaltozatlan út, különösen azokon a külső részeken, ahová az elmúlt években sokat költöztek, de pormentes utat forráshiány miatt nem tudtak építeni. Ezért kezdeményezte, hogy bővítsék a Modern Városok Programot egy útfejlesztési elemmel, és hogy a csomag ne csak építést, hanem felújítást ugyancsak tartalmazzon. Azt írta, hogy a történelmi léptékű fejlesztés összesen 156 ezer négyzetméternyi felületen biztosít majd új burkolatot, amely 195 kézilabdapálya méretének felel meg.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!