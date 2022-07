Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében azért lehetett mód szerdán a megfigyelési körzetek feloldására, mert a védőkörzetek feloldása óta eltelt a minimálisan előírt 9 nap, illetve ez idő alatt nem történt újabb madárinfluenza-kitörés.

A járványügyi előírások betartására a járvány felszámolása után is kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a cél egy újabb járvány kitörésének megelőzése. Éppen ezért a kötelező zárt tartás továbbra is érvényben marad a magaskockázatú megyékben, ahogyan a kötelezően előírt szállítás előtti tamponvizsgálatok is.