Mintegy 165 millió forintból – részben a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatásból, részben saját forrásból – megújul a varjasi telephely felé vezető önkormányzati, külterületi út – ismertette Macsári József polgármester. Hozzátette, hogy a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról a minap döntöttek a képviselő-testület ülésén.

Elmondta, hogy a Berettyón átívelő, úgynevezett Temesvári híd felújítása is fontos lenne. Pár éve felülvizsgálták, és 15 tonnás súlykorlátozást vezettek be rajta. Bár kaptak ígéretet az önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítésére, a grémium most úgy döntött, hogy felajánlja a hidat a magyar állam számára.