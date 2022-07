Fodor Mihály, a békéscsabai Kornélia éttermek séfje elmondta, jó ideje a Baross utcai nagytestvérnek két kistestvére is van a városban, a Kornélia Grill & Bar és a Kornélia Bisztró. Más-más az ételkínálat, és mindenhova kellenek a vendégeket kiszolgáló szakemberek. Emellett saját cukrászatot működtetnek, tehát nemcsak szakácsokra, pincérekre, kisegítő konyhai személyzetre, hanem cukrászokra is szükségük van.

– Ez egy olyan munkahely, ahol nem lehet másnapra átvinni a munkát, vagyis azt mondani a vendégnek, jöjjön vissza holnap ebédelni – ecsetelte Fodor Mihály.

– A szakácsnak jelentkezők pénzügyi plafonnal nyitnak, lényegében balatoni idényfizetést kérnek. Közben kiderül, a szakmában még alig töltöttek időt, de szerintük jó pénzért bármi jöhet, mindent elvégeznek. Már néhány nap múlva kiderül, nem bírják a strapát, amit ez a munka megkövetel.

– A szakmai tapasztalat, a rátermettség, az ambíció keveseknél van jelen, ők azonban beválnak, beszállnak a csapatmunkába, befogadja őket a közösség – ecsetelte Fodor Mihály. – Sok esetben a magunk részére képzünk ki hölgyeket, konyhalányokból főzőasszonyok lesznek, és pontosan tudják – akár otthoni, családi tapasztalatok alapján is –, hogy milyen ételt vár el a vendég.

Antal Andrea konyhai kisegítő is segít az ételek elkészítésében a békéscsabai Kornéliában

Ambrus György, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakács alelnöke hangsúlyozta, a pandémia idején az éttermek jó része elküldte szakácsait, a vendéglátásban más területen foglakoztatott embereit. Ők már ugyanoda nemigen tértek vissza. Sokan mentek el ételfutárnak, de ablakosnak, telefonszerelőnek is.

– A balatoni 1800 forintos lángos mellett lehet, hogy a szezonban nagyot kaszálhatnak a megyénkbeli szakácsok, de az idény nem sokáig tart, és utána is meg kell élni valamiből – ecsetelte Ambrus György. – Természetesen a külföldi álláshelyek is vonzók, többen megtalálják számításukat odakint, sokan viszont keserű szájízzel térnek haza.

Fodor Mihály séf

Ambrus György a megyei kórház élelmezésvezetőjeként szólt arról, hogy a közétkeztetésben saját képzésük révén a konyhai kisegítők már a szakács- és cukrászfeladatokat is magas színvonalon elvégzik.

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró és Bár tulajdonosa elmondta, elegendő számú szakácsuk van, de tény az is, hogy meg kell fizetniük őket. Emellett a megfelelő körülményeket és alapanyagokat is biztosítják számukra. A legtöbb vendég az étel miatt tér be éttermükbe, és a szakácsoknak nagy a szerepük, felelősségük abban, hogy mindig azt kapják, amit várnak.